【ファミマのコーヒー】「新摘みのモカブレンド」今年も期間限定で発売 - エチオピア産の最高等級豆を使用
ファミリーマートは9月16日、「新摘みのモカブレンド」(モカブレンド S170円、M250円/アイスモカブレンド190円)を沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売する。
「新摘みのモカブレンド」(モカブレンド S170円、M250円/アイスモカブレンド190円)
バリスタ粕谷哲氏と共同開発したFAMIMA CAFÉのスペシャルティコーヒーに、昨年も好評だった「新摘み」シリーズが登場する。
新米や新茶のように、コーヒー豆にも「旬」がある。今回使用しているのは、2024年12月から2025年3月に摘み取られたエチオピア イルガチェフェ産の最高等級豆(使用割合は60%)。収穫後、2025年7月に日本へ到着し、国内の工場で丁寧に焙煎。従来よりも高温短時間で熱を加え、コーヒー豆内部の細胞を一気に崩壊させる焙煎方法で、豆の持つ香りを最大限に引き出した。
本商品は、「モカブレンド」(Sサイズ170円、Mサイズ250円)と、「アイスモカブレンド」(190円)の2種類を用意している。アイスモカブレンドは、2025年モンドセレクション優秀品質金賞を受賞した。
「アイスモカブレンド」(190円)
「モカブレンド」(Sサイズ170円、Mサイズ250円)
