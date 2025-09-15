俳優のパトリック・シュワルツェネッガー（31）とモデルのアビー・チャンピオン（28）が結婚した。DailyMail.comによると、2006年の日本映画「タイヨウのうた」をハリウッドでリメイクした「ミッドナイト・サン ～タイヨウのうた～」などで知られるパトリックとアビーは週末、アイダホ州コーダレーンにある高級カントリークラブ「ゴッザー・ランチ」で、アットホームな雰囲気の中、挙式したという。



式には、パトリックの両親であるアーノルド・シュワルツェネッガーとマリア・シュライバー、姉のキャサリンとその夫クリス・プラット、アビーの両親グレッグとローラ、そして姉のバスキンらが参列した。



パトリックとアビーは2015年に交際を開始し、2023年に婚約。パトリックは以前、もっと早く結婚したかったものの、タイで撮影されたドラマ「ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル」への出演が決定したため、挙式を延期したことを明かしていた。



