《埼玉県八潮市》道路陥没事故から７ヵ月の現場を空撮！「本格復旧まで7年」深すぎる傷跡

近隣住民からは不満の声

事故現場の風下を歩くと、ドブのような悪臭が鼻をつく。今年１月に埼玉県八潮(やしお)市で起きた道路陥没事故から７ヵ月――。近隣に住む20代の主婦が話す。

「工事用車両の燃料の臭いや下水の臭気が、辺り一帯に立ち込めています。工事の騒音もひどいです。下水道管から漏れ出た硫化水素(りゅうかすいそ)の影響なのか、自家用車のメッキも腐食して黒ずんでしまいました」

同市の県道が幅40ｍ、深さ15ｍにわたり大規模陥没したのは1月28日のこと。通りかかったトラックが転落し、74歳の運転手が命を落とす悲劇となった。「事故現場の今」を空撮した。

「陥没した原因を県が今も調査中です。直径４ｍ超の下水道管が腐食し破損して管の中に大量の土砂が流れ込んだために、地中が空洞化して道路が崩壊したとみられています」（全国紙社会部記者）

現場では周辺道路を封鎖し、大量の工事用車両が投入され復旧工事が続く。だが、近隣住民からは異臭や騒音などに対する不満の声が続出。県の相談窓口には臭いに関してだけでも約90件の苦情が寄せられている。県は住民に脱臭機を配布したが、肝心の工事に終わりは見えない。

「仮設排水管の設置が終わり、現在は崩落したコンクリートのがれきや土砂を撤去しているところです。年内を目標に新たに下水道管を敷設し、その後、付近の下水管を２本にする複線化工事を予定しています。本格復旧までは５年から７年かかる。予算は約300億円を見込んでいます」（埼玉県下水道局下水道事業課）

道路の陥没事故は八潮市だけの問題ではない。下水道管の老朽化は全国的な問題だ。国土交通省によると、日本の全下水道管約50万kmのうち、50年の標準耐用年数を超えているものが４万kmほどある。さらに18年後の’43年には、全体の４割が寿命を迎えるという。8月25日に同省は、国道4739ヵ所で地下の空洞を確認し、うち119ヵ所で陥没の恐れがあると発表した。今後、八潮市のような大事故が急増するかもしれない。

インフラの老朽化問題に詳しい近畿大学名誉教授の米田昌弘氏が指摘する。

「老朽化した下水道管の補修・更新は、喫緊（きっきん)の課題です。しかし官民で、担当する土木技術者が著しく不足しています。国が主導して、必要な財源確保や技術者の育成・確保を支援する制度構築が急務です。遅れれば下水道の機能不全を招き、日本各地で公衆衛生に深刻な影響を及ぼす恐れがあります」

八潮市で起きた陥没事故と悪臭蔓延のリスクは、全国に潜んでいる。

『FRIDAY』2025年9月12・19日合併号より

取材・文・撮影：形山昌由（ジャーナリスト）