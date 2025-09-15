お笑いコンビ「江戸マリー」の角井がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で芸人を辞めることを明かした。



【写真】芸人引退を決めた江戸マリー・角井 後ろにはほほえむ相方・伴の姿も

角井は12日に文書を公開し「この度、私江戸マリー角井は芸人を辞めることとなりました」と発表。今年6月に活動休止を発表し、8月に復帰した経緯も踏まえながら「みんなが待ってくれるといっている ゆっくりでいいといってくれている けれど待つのって本当に辛いこと 彼氏と別れるより距離を置く方が辛いみたいなことです」と独自の言い回しで「期待される」ことへの苦痛を記した。



また「休むなかでじぶんがたのしいことをやりたいなとおもうことより漫才の優先順位が下がっていることに気づきました」と休止中に漫才への思いに変化があったことも告白。「これは本気で漫才にむきあっているばん（相方の伴）や芸人のみなさんにも失礼なこと。芸人という夢よりもやりたいこと自分がヘルシーでいれることはっぴーでいれることを優先したいとおもいました」と相方や芸人という仕事についてもつづった。その上で「だからわたしは芸人を辞めます」と宣言した。



今後については「ひとを元気にしたい、楽しませたい、ハッピーにしたいという気持ちは一生かわらないのでYouTubeを中心にいろいろな活動をしたいと思っています」と表現者としては活動し続けることを明言。また「ばん（伴）とはお笑いコンビではなくなってしまいますが、これからもYouTubeやpodcastを中心に新しい業態の『江戸マリー』として活動していきます」と記し、「どうぞこれからも新しい江戸マリーをよろしくお願いいたします」と締めた。同様に、YouTubeチャンネルに投稿した動画でも芸人を辞める経緯について説明していた。



江戸マリーは2021年に結成したお笑いコンビ。メンバーはボケの角井と、ツッコミの伴。角井は慶応大卒。コンビ活動だけでなく「R-1」や「THE W」出場など、ソロでの活動にも力を入れており、その美貌でも注目を集めていた。



（よろず～ニュース編集部）