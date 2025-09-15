µÕÍ¢ÆþFW¤¬¡Ö¥¾¡¼¥óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡6»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¡Ä¥¥ì¥¥ì28ºÐ¤¬¡ÖÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤À¤í¡×¡ÖÊÌ³Ê¡×
°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¸ø¼°Àï6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìFW°ËÆ£Ã£ºÈ¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î¿ÀÆàÀî¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿°ËÆ£¤ÏÁ°È¾4Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢3-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤Ë¡Ö¥¾¡¼¥óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³ÐÀÃ¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤«¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾4Ê¬¡¢DF¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¤¤¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¡¢±¦Â¤Î¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇDF¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÃæ±û¤ØÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤ï¤º¤«4Ê¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î°ì·â¤Ï°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âà¾ì¼Ô¤â½Ð¤·¤¿²£ÉÍFM¤òÁê¼ê¤Ë3ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿Àîºê¤Ï3-0¤Ç¾¡Íø¡£°ËÆ£¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â·ë¹½¥Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢½ª»Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç²£ÉÍFM¼éÈ÷¿Ø¤òËÝÏ®¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡Àä¹¥Ä´¤Î°ËÆ£¤Î³èÌö¤ÏÀîºê¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö6»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ï²½¤±Êª¡×¡Ö¥¾¡¼¥óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³ÐÀÃ¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤«¡×¡ÖWÇÕ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÊÌ³Ê¡×¡ÖÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤À¤í¡×¡ÖJ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²¤½£¤«¤éJ¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¤ÇÂç³èÌö¤Î°ËÆ£¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë