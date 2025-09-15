ｖ

男子マラソンが国立競技場発着でスタートし、最初の５キロを１５分２２秒で通過した。ＴＢＳで解説を務めるプロランナーの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）は「まずまずのペースです」と話した。女子マラソンが行われた前日（１４日）はスタート前は曇っていたが、この日は朝から日差しが強く、スタート前で、すでに気温２８度。レース中に気温３０度を超えることが予想されており、暑い中で熱い耐久レースとなる。

日本勢は、日本歴代３位（２時間５分１６秒）の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、同５位（２時間５分３９秒）の近藤亮太（２５）＝三菱重工＝、パリ五輪男子マラソン日本代表（２３位）の小山直城（２９）＝ホンダ＝が出場。全員、５キロを先頭集団で通過した。３人はスタート前に、肩を組んで円陣を組み、健闘を誓い合った。

レースは、定刻の午前７時３０分に号砲が鳴ったが、約１００メートルを走ったところで、まさかのスタートをやり直し。ＴＢＳ解説の２０００年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんも「見たことありません」と驚いた。

審判からグリーンカードが示され、失格となる選手はなし。その後、無事にスタートした。