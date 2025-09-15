◆米大リーグ パドレス―ロッキーズ（１４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレスのダルビッシュ有投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のロッキーズ戦で４登板ぶりの今季４勝目を挙げた。

初回を無失点で立ち上がると、その裏にクロネンワースの適時打とイグレシアスの２点適時打で３点を援護をもらった。２回にはメリルが１３号３ランを放って６点目。３回にはフェルミンの適時打で７―０とリードを広げた。

大量援護をもらったダルビッシュは４回、先頭のモニアクに対し、真ん中に入ったカットボールを右越えにホームランされて初失点。がっくりと肩を落とした。５回も無失点とし勝ち投手の権利を得ると、６回も続投した。だが先頭のフリーマンを四球、続くトーバーに左前打を打たれ、無死一、二塁とされたところで降板した。

リリーフしたエストラダが続くモニアクに初球ど真ん中直球を３ラン本塁打され、ダルビッシュに２失点が追加。最終成績は５回０／３で８２球を投げて４安打３失点５奪三振防御率は５・６３となった。

パドレスは７回にも２点を返され、７―６と詰め寄られたが、８回にシーツが２点適時二塁打で再び突き放した。逃げ切って２連勝とした。

ナ・リーグ西地区でドジャースと首位争いを繰り広げている。両軍とも直近１０戦は５勝５敗で、前日まで２・５ゲーム差。直接対決はすでに終わっており、追い抜くには勝ち続けるしかない。