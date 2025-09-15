10年間彼氏がいない元SKE48、番組で“理想の相手”とマッチ ROIROMがサブMC挑戦
お笑い芸人の田村淳がMC、ROIROM（本多大夢、浜川路己）がサブMCを務める日本テレビ（※関東ローカル）『ブラインド・ジャッジ』が、きょう15日深夜0時59分（16日午前0時59分）から放送される。
【番組カット】田村亮を挟んでにっこり！サブMCに挑戦するROIROM
同番組は「外見に惑わされず内面だけで選んだら、理想の相手とマッチできるか」を検証する、婚活・恋活アプリ時代の新たな恋愛番組。
番組の主人公は、10年間彼氏がいないという元SKE48の30歳女性。その目の前には、いずれも女性の希望条件をクリアした8人の個性豊かな男性たちが現れる。その中には、俳優・渡辺裕太の姿も。男性陣はひと言も発することが許されず、女性は8人のプロフィールやアルバムから男性の内面を推理してジャッジし、好みではない男性を落としていく。
用意されたプロフィールやアルバムがどの男性だったかわかるのは、脱落させた後。そのため、序盤から見た目が好みだと語っていた候補者が続々脱落する波乱の展開になる。
その様子を田村、ROIROM、アルピー平子、みちょぱ、ゆうちゃみ、3時のヒロイン・福田麻貴、紅しょうが・稲田美紀がモニタリングルームから見守る。モニタリングルームでは、プロフィールやアルバムを見ながら、それが8人の男性のうち誰のものか推理合戦がぼっ発。鋭い推理に基づいた辛口コメントも連発される。
パネラー陣のアドバイスも女性の選択を左右する中、渡辺、みちょぱ激推しの男性は生き残れるのか。最終ジャッジでは、男性の正体を知った上で、外見も含めたトータルジャッジする。
