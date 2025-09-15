スカパラ加藤隆志、90万円で購入した1965年製ギター→鑑定額にどよめき「持ち運ぶのが怖くなってきた」
バンド・東京スカパラダイスオーケストラが12日深夜放送の日本テレビ系『バズリズム02』（毎週金曜 深0：59）に出演。ギターの加藤隆志が持ち込んだ“お宝”に驚きの鑑定額が出た。
【写真】スカパラ、圧巻のステージング！ なまはげのお面を被って登場した高橋優の姿も
番組では、メンバーの自慢のお宝を公開し、さらにその価値を鑑定する企画が行われた。そこで加藤が持ち込んだお宝は、「25年前ぐらいに購入した、1965年製のストラトキャスター」というフェンダー社のエレクトリック・ギター。スカパラ加入前でアルバイトしている頃に、約90万円で購入したと言う。「プロミュージシャン目指してた時期だったので、これを買って頑張るぞみたいな。そこからローンでちょっとずつ返して」と回想した。
そして、スカパラ加入後は「ほぼこの1本で世界中を回ってきた」としみじみ。傷にも愛着があるようで、「1個だけ、Original Loveの田島貴男さんがつけた傷っていうのがあって」とフェスで酔った田島がギターを借りてセッション、そこでシンバルに打ち付けたという逸話をぶっちゃけ。笑いを誘った。
そして、1500万円という鑑定額が示されると、スタジオからはどよめき、メンバーは立ち上がって拍手を送った。鑑定士は「65年前後のフェンダーっていうのは過渡期で、それまでこだわりの詰まっていた製作から、大量生産に移行するっていうラストピースじゃないですけど、そういった時期。当時のオリジナルが残っていること自体すごい貴重」と分析した。
さらに、傷に対しても「加藤さんがスカパラさんで全国を回りながら、海外を回りながら、少しずつ空気感っていうのを染み込ませてきたものが全部入っていると思うと、本当に楽器というよりは芸術品」と評した。この鑑定額に加藤は「これと一緒にいろんなところを回ってきたっていうのがあるんで、譲るつもりもない」としつつ、「持ち運ぶのが怖くなってきた」と話した。
なお、TVerで見逃し配信中。20日午前0時58分終了予定。
【写真】スカパラ、圧巻のステージング！ なまはげのお面を被って登場した高橋優の姿も
番組では、メンバーの自慢のお宝を公開し、さらにその価値を鑑定する企画が行われた。そこで加藤が持ち込んだお宝は、「25年前ぐらいに購入した、1965年製のストラトキャスター」というフェンダー社のエレクトリック・ギター。スカパラ加入前でアルバイトしている頃に、約90万円で購入したと言う。「プロミュージシャン目指してた時期だったので、これを買って頑張るぞみたいな。そこからローンでちょっとずつ返して」と回想した。
そして、1500万円という鑑定額が示されると、スタジオからはどよめき、メンバーは立ち上がって拍手を送った。鑑定士は「65年前後のフェンダーっていうのは過渡期で、それまでこだわりの詰まっていた製作から、大量生産に移行するっていうラストピースじゃないですけど、そういった時期。当時のオリジナルが残っていること自体すごい貴重」と分析した。
さらに、傷に対しても「加藤さんがスカパラさんで全国を回りながら、海外を回りながら、少しずつ空気感っていうのを染み込ませてきたものが全部入っていると思うと、本当に楽器というよりは芸術品」と評した。この鑑定額に加藤は「これと一緒にいろんなところを回ってきたっていうのがあるんで、譲るつもりもない」としつつ、「持ち運ぶのが怖くなってきた」と話した。
なお、TVerで見逃し配信中。20日午前0時58分終了予定。