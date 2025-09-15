ある子犬さんの衝撃的な成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で122万回再生を突破し、「才能ありまくりｗ」「目つきが人間味を感じるｗｗ」「ばりイケメンで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ネットで一目惚れした『55000円の子犬』→実際に会いに行ってみたら…愛おしすぎる『まさかの展開』】

ネットで一目惚れした子犬

TikTokアカウント「kkkkk.ngg」の投稿主さんは、ネットで見つけた子犬に一目惚れしたそうです。その子犬はパグとポメラニアンのMIXで、55000円という破格で売られていました。まるでマスコットのような愛嬌あふれる顔が忘れられず、急いでショップを訪れた投稿主さん。しかし、実際に抱っこさせてもらった子犬を見て、思わず目を疑ったといいます。

実際の子犬は、当然のことながら一目惚れした子犬そのものでした。しかし、写真とは何かが決定的に違っていたのです。クリクリのまん丸に映っていた目は、実際には綺麗なアーモンドアイ。しかしその美しい目が、妙に人間っぽさを醸していたのでした…！

才能を感じる表情

投稿主さんが子犬を抱っこしてみると、子犬は渋々といった表情を浮かべたといいます。写真の中の子犬には年相応の愛嬌がありましたが、目の前にいる子犬はこなれた雰囲気さえ感じるほど…。思わず「人生何週目？」と聞きたくなります…！

子犬を迎えることに決めた投稿主さんは、記念に写真を撮ることにしました。しかし、写真に写った子犬は、まるで「人面犬」のような顔をしていたそうです。

あまりに斜め上を行く子犬に「才能ありすぎる」と惚れ込んでしまったとか。

個性あふれる顔にホッコリ♡

投稿主さんは、子犬に『きんぐ』ちゃんという名前をプレゼントしました。その名の通り、きんぐちゃんの佇まいは王者そのもの。太くキリっと吊り上がった眉毛のような模様は、きんぐちゃんの誇り高さを表現しているよう。

対して、大きくしゃくれあがった口元からは、チャーミングなムードも漂います。唯一無二の表情を持つきんぐちゃんを、投稿主さんは今も変わらず溺愛しているそうです♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「人面犬すぎるwww」「こんなん愛情しか芽生えない」「悪さした後この顔で振り向かれたらしぬw」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「kkkkk.ngg」には、きんぐちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。もう1匹の愛犬の、驚きの成長記録も…！癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kkkkk.ngg」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。