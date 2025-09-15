福田正博 フットボール原論

■１分１敗で終えたサッカー日本代表の９月シリーズだが「親善試合の勝敗に一喜一憂する必要はない」と福田正博氏はいう。Ｗ杯本番への準備が大切ななか、アメリカ戦で目を引いた選手とは？

【アメリカ戦で目を引いた選手たち】

Ｗ杯開催国で行なったメキシコ戦、アメリカ戦の２試合は、本番を見据えたシミュレーションとしての収穫がいくつもあった。



アメリカ戦で先発出場した鈴木唯人 photo by Kazuhito Yamada/Kaz Photography



そのひとつは控え選手を見極める場をつくれたことだろう。スタメンのレベルが高いだけでは、過密日程の戦いになるＷ杯を勝ち上がるのは難しい。メキシコ戦が現状のベストメンバーで臨んだのに対し、中２日で臨んだアメリカ戦では新たな選手たちを起用した。試合は０−２で敗れたものの、先を見据えたなかでは選手たちが経験を積めたのは大きかった。

誰がアピールするかに注目していたが、もっとも目を引いたのが、望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）だった。１失点目につながったクロスボールは望月の守備のところから生まれたもので、もっとボールホルダーに厳しく詰めておけば、結果は違ったものになった可能性はある。そんな淡白な対応を見せたかと思えば、その後は粘り強く守備をしていた。レベルの高い相手に軽いプレーをすると致命傷になると学んだことだろう。

たしかに守備についての課題はある。そこだけを切り抜けば評価に値しないかもしれないが、右サイドで伊東純也（ヘンク）との連係からあげたクロスボールの質や、高さを生かしたヘディングシュートなどの持ち味もしっかりと発揮した。なかでもよかったのは、中盤でも中央寄りにポジションを取ってビルドアップの出口になった点だ。

高さとスピードがある望月にボールを当て、そこを起点に前進する。望月にはほかの選手が持ち得ない際立った武器があり、そこを磨き続けていければ、日本代表にとっておもしろい存在になれることを感じさせた。

攻撃面では鈴木唯人（フライブルク）にも期待している。清水エスパルス時代からゴール前への抜け出しやシュートに持ち込むプレーに注目してきただけに、「ようやく日本代表に絡める場所まで来たか」という感じだ。ただ、日本代表で立場を築けるような結果はまだ残せていない。

ポテンシャルはあるし、伸びしろもまだまだあるだけに、今季から加入したフライブルクでフィニッシュワークのところを大きく伸ばしてもらいたい。それができれば今回は未招集だった左サイドの中村敬斗（スタッド・ランス）のようなジョーカー的な役割を手にできるのではないか。

【選手起用の狙いを理解する】

森保一監督からすれば、この時期の親善試合では選手たちのさまざまな可能性を探っているところだろう。顕著だったのが、アメリカ戦の後半からフォーメーションを３バックから４バックに変更し、左サイドバックに瀬古歩夢（ル・アーヴル）を起用したことだ。

当然ながら、森保監督をはじめとするコーチ陣は、瀬古の本職がセンターバック（CB）で、サイドバック（SB）に不慣れなことは理解している。それを承知のうえで瀬古を左SBに起用した意図を汲む必要があるだろう。

現在の日本代表はCB陣に故障者が多く、冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（チェルシー）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）といった顔ぶれを欠く。実績があり、Ｗ杯アジア予選でも結果を残した彼らが不在なうえ、Ｗ杯本番までにピッチに戻れる保証もない。

森保監督は最悪の場合に備えたチームマネジメントとして瀬古のユーティリティー性を探ったのだろう。Ｗ杯に連れていける選手数は限られ、ひとりの選手が複数ポジションを務められれば、メンバー選考において大事な要素になるからだ。

つまり、メキシコ戦に３バックの左CBでスタメン出場した瀬古が、アメリカ戦で左SBとしてもアピールできていたとすれば、Ｗ杯本番の日本代表への生き残りに近づいたはずだ。親善試合は10月、11月と続くが、目先の勝利だけではなく、先を見据えたメンバー構成をしているのには、相応の狙いがあることを理解すべきだ。

また、アメリカ戦はGK大迫敬介、CB荒木隼人（ともにサンフレッチェ広島）のＪリーグ組がスタメンで出場した。日本代表は海外組が主力となっているなか、Ｊリーグ組も遜色なくやれることを見せてくれた。これはＪリーグの存在意義を考えるうえでも大きな収穫だった。

【すべて来年の本番を見据えて戦っていく】

10月の親善試合は、パラグアイ代表（10月10日／パナソニックスタジアム吹田）、ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）を迎える。ブラジル代表、日本代表ともにヨーロッパ組が多く、時差と移動距離の兼ね合いからベストコンディションを望むことは酷なものの、条件は両チームとも同じ。そのなかでＷ杯王者に５度輝いたFIFAランク５位のブラジルをどう攻略するのか。

個人的には、ブラジルの勝負強さを見せつけられる展開になることを期待している。

日本が勝利し、通算成績０勝２分け10敗のブラジルから記念すべき１勝目を飾り、選手たちに自信を深めてもらいたい気持ちはある。ただ、選手たちは親善試合の勝利に浮かれることはないだろうが、日本がブラジルに勝利してしまうと、日本サッカーを取り巻く雰囲気が有頂天になってしまうのではないか、という懸念があるのだ。

それだけに、日本としては強豪に対しての課題を手にする試合になってほしい。そのほうが来年の本番へとつながっていく気がする。

いずれにしろ、これからの親善試合はすべて来年の本番を見据えて戦っていくものになる。毎試合、勝敗に一喜一憂することなく、森保監督のもとで日本代表が何に取り組んでいるかを、しっかりと見つめていきたい。