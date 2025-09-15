わんちゃんと双子ちゃんたちのおやつタイムの光景が尊いと、6万再生を超えて話題となっています。双子ちゃんが美味しそうにおやつを食べる姿を見つめていた2頭のわんちゃん。自分たちがおやつを食べているところを、静かにわんちゃんたちが見守っていることに気が付いた双子ちゃんは…？

この光景には、「なんてステキな時間」「わんちゃんたちの優しく待ってる姿が良いですね」と絶賛の声が寄せられることに。優しさ溢れる光景に、癒される人が続出しています。

【動画：おやつを食べる2歳の双子ちゃん→大型犬たちが『羨ましい』と見ていたら…あまりにも尊い光景】

おやつタイムを堪能中の双子ちゃん

Instagramアカウント『どんぽち』に投稿されたのは、2頭のわんちゃんと双子ちゃんがおやつタイムを楽しむ光景。この日、ラブラドールレトリバーのどん兵衛君とぽち君は、2歳になる双子ちゃんと一緒に窓辺でくつろいでいたのだそう。

おやつを食べる双子ちゃんのすぐそばで、のんびりとひなたぼっこを楽しむわんちゃんたち。おやつをおねだりしたり、吠えたりもせず、双子ちゃんたちに優しく寄り添う平和な光景にほっこりしてしまいます。

おやつを欲しそうにしているわんちゃんたちに、双子ちゃんが…

双子ちゃんがおいしそうにおやつを食べる姿を、そばでお利口に見守っていたわんちゃんたちは、どうやらおやつにも興味津々のご様子。双子ちゃんがおやつをポリポリと美味しそうに食べていると、おやつがある手元に視線が釘付けになっていたといいます。

それに気がついたお母さんは、どん兵衛君のそばにいた息子くんに「食べたいって言ってるよ」と教えてあげたそう。すると、息子君は惜しむ様子もなく、どん兵衛君におやつをおすそ分け。まだ幼い息子君の思いやりに胸が温かくなります。

そして、息子君はどん兵衛君がおやつを食べたのを見届けると、今度はぽち君のところへ移動し、ぽち君にもおやつを分けてあげたそう。平和を体現したその光景に、こちらまでほっこりとした気持ちになってきます。

双子ちゃんの止まらない優しさに焦り始めるお母さん

自分があげたおやつをわんちゃんたちが美味しそうに食べる姿に嬉しくなったのか、その後もわんちゃんたちへおやつをおすそ分けする双子ちゃん。

優しい気持ちは素敵ではあるものの、人間のおやつをわんちゃんにあげすぎるのはちょっと心配です。そこで、お母さんが「もういいよ」と教えてあげたものの、双子ちゃんたちの優しさは留まることを知らなかったご様子。

そんな優しさ溢れる平和な光景に、たくさんの人が癒やされることとなったのでした。

この光景には、「息子くんたち優しい」「あげるの止まらないパターンはヒヤヒヤしちゃいますね」「ママに『ありがとうね』って言われたあとのにっこり笑顔が最高」と、温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『どんぽち』では、そんなどん兵衛君とぽち君、そして家族たちの日常の光景が投稿されています。

どん兵衛君、ぽち君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「どんぽち」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。