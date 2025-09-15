

【話題の新刊】

ファスティング（断食）が世に知れ渡ってから久しいですね。もともとファスティングは古代から存在する伝統的な行為ですが、2010年代に入ってから「健康法」として注目を浴び、そこまで厳密でないファスティング法が流行してきました。「朝だけ断食」や「週末だけ断食」など、周りでも、実践している人を見かけることが多くなったかと思います。

食事を摂る時間と摂らない時間（断食）を計画的に繰り返す食事パターンを、科学的には「間欠的ファスティング」と言います。間欠的ファスティングの健康効果は科学的にも重要なテーマで、多くの研究が行われてきています。

膨大な研究結果などから効果的な食事を科学的に分析した書籍『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』を上梓したハーバード大学医学部講師の濱谷陸太氏に、間欠的ファスティングの最新の知見を紹介してもらいます。

間欠的ファスティングのメカニズム





間欠的ファスティングの方法としては、日内時間制限食「16:8」（1日のうち16時間断食し、8時間の時間枠内で食事を摂る）や、週周期の断食「5:2」（週のうち5日は通常の食事、2日は摂取カロリーを大幅に制限または断食する）や「4:3」（週のうち4日は通常の食事、3日は摂取カロリーを大幅に制限または断食する）といったものが有名です。

どの形式でも、そのポイントは、カロリー制限する「期間」を設定することで、カロリー制限への遵守率を高めることにあります。

ファスティングにより分子生物学的に多様な影響が細胞の分子レベルで起きることは、マウスなどを用いた実験レベルで示されています（※1）。

具体的には、オートファジーが活性化され、古くなったタンパク質や細胞内の不要物が分解・再利用されます。また、体はエネルギー源をブドウ糖からケトン体へと切り替え、脂肪燃焼を促進します。

これらの変化は、エピゲノムを介して炎症や代謝にかかわる遺伝子の発現を調節し、全身の抗炎症作用や抗老化作用につながると考えられています。

一方、実際に間欠的ファスティングがどれほど有用かは、ヒトでの研究結果を基に議論されます。

ヒトにおいても、「間欠的ファスティングを行うvs普通のカロリー制限を行う」ことをくじ引きで決め、一定期間後の体重変化量を測定する、という実験が、いくつも行われてきました。

これらを解釈するのに重要なのは、「間欠的ファスティングを行った期間」です。

ある有名な研究では、14週間で間欠的ファスティングにて3.7kg、通常のカロリー制限で0.9kgの体重減少が認められました（※2）。このような研究をまとめた解析では、「高い信頼性で」間欠的ファスティングはダイエット効果に有効だ、と結論づけています（※3）。

しかし、このようなエビデンスが独り歩きしている印象があります。これは「間欠的ファスティングを行った期間」を無視しているのです。

1年以上の期間での検証結果

私が知っている限り、1年以上の期間で間欠的ファスティングの効果を検証した研究は7つほどあります。数週間や数カ月で体重減少効果が得られても、それが続かなければ健康効果は得られないので、このような長期のエビデンスのほうが重要です。

なんとそのうち、普通のカロリー制限と比較し、間欠的ファスティングによる追加的な体重減少効果を示したのは1つしかありません（※4）。

すると、なぜその研究ではファスティングの効果が示されたのか議論することが重要となります。

1つ大きな違いとして、ファスティングの様式があります。日内時間制限（※5）や5:2の断食（※6）では効果が示されず、4:3では効果がありました（※7）。これが肝となるポイントかは不明ですが、参考にはなる情報かもしれません。

少なくとも「どんなスタイルのファスティングでも効果がある」とは言えません。

間欠的ファスティングで気をつける点

実際に私たちが行おうとする際、気をつけるポイントは2点あります。

1つ目は、上述の結果は実験環境のものだということです。「ダイエットを行う臨床研究に参加している」という特殊な状況下では、そのダイエットを遵守できる可能性は高いと言えます。

ですので、これら研究の結果をそのまま私たちの日常生活に当てはめることはできません。また、対象者もBMI30以上、体重100kg近くの肥満の方が多く、日本人でどれほど効果があるのかは不明です。

2つ目は、栄養素の不足に注意する必要があるということです。特に長期に、しっかり継続できる方に注意です。ファスティングを行う際は、必ず食物摂取量が少なくなるため、「何を食べるか」が健康により直結します。

バランスよく、栄養価の高いものをしっかり摂取できなくては、せっかく体重が減っても「食事からの恩恵」が得られません。そのため、上述のような研究では、必ず栄養士などがファスティングの際の栄養サポートを行っています。

脱水や低血糖のリスクもあり、栄養士などのサポートなくファスティングを行うことにはリスクが伴うため、栄養士や医師などの専門家のサポートなしに自己流でファスティングを行うことは、一般的に推奨されていません。

マウスなどでの基礎的な実験でさまざまな健康メリットが証明されている分、ファスティングは科学的にも注目されています。うまく行えば、ただのカロリー制限と比較し、より効率的なダイエット効果が得られるかもしれません。

しかし、まだ優位性がはっきり示されているとは言えず、誰がこの食事法で恩恵が大きいかもわかっていません。これからの研究に注目しながら、興味がある方は医師にご相談ください。

（濱谷 陸太 ： ハーバード大学医学部講師／医師）