この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

売上が悪いのに「動かない管理職」

売上が低迷しているにもかかわらず、現場がまるで他人事のように動かない――。

こうした組織の背後には、特定のタイプの「ダメ管理職」が存在します。

その特徴を見ていきましょう。

「改善」のボールを部下に投げるだけ

売上が悪いとき、優秀な管理職はまず自分の責任として現状を把握し、仮説を立て、打ち手を明示します。

しかし、動かない管理職は「どうすればいいと思う？」と現場に丸投げし、自分は評論家のように構えているのが特徴です。

この姿勢では、現場も「管理職が本気で動いていない」と見抜き、行動量が下がります。

やがてチーム全体が惰性で回るようになり、組織の機能は麻痺していきます。

「属人的な成果」にすがりつく

売上を個人のスキルや運に依存している組織は危険です。

動かない管理職は、過去の成功体験に囚われたり、特定のメンバー頼みになったりして、「仕組み」を作る発想が欠落しています。

たとえば、「あの人が頑張っているから大丈夫」「今月はたまたま数字が取れたから様子を見よう」など、都合のいい解釈ばかりが増えていきます。

「数値化」ができていない

売上不振の原因が見えないのは、そもそも管理職が「数値で現場を見ていない」からです。

案件数、受注率、リードタイム、キャンセル理由――。

こうした分解がなされていないと、感覚や印象で意思決定するしかなくなります。

結果、「なんとなく忙しそうだから」「最近雰囲気が良いから」などの空気的な評価ばかりが増え、改善のスピードが鈍化していきます。

売上が悪いときこそ、リーダーは仮面をかぶるように冷静な判断が求められます。

感情を脇に置き、「仕組み」と「数値」で現場を動かす。そこからしか再生の道は始まりません。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。