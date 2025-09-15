【芸能 覆面座談会】厳しい暑さが続く日本列島。芸能界では水谷豊（73）と伊藤蘭（年齢非公表）の長女で女優の趣里（34）が結婚と妊娠のダブルおめでたを発表しました。一方で、人気ドラマに出演中だった俳優清水尋也（26）が大麻を所持したとして逮捕されました。気になるニュースの裏側にいつもの覆面メンバーが迫ります。

ワイドデスク 清水容疑者が大麻を所持したとして麻薬取締法違反容疑で逮捕された。容疑を認めているね。

リポーター 人気急上昇中のネクストブレーク俳優だっただけに驚いたよ。名前では分からないけど、顔を見て「ああ、この人か」と認知している人は多かった。これからもっと売れていくはずだっただろうに、自らその道を閉ざしてしまってもったいない。

スポニチ本紙デスク 初めて大麻を使ったのは米国留学中の20歳ごろ、招待されたホームパーティー。日本では俳優として売れ始めた24歳ごろから使い始めたと供述している。同居していた20代の女も逮捕され、自宅のテーブルには隠しもせずに大麻が置いてあった。2人で常習的に使っていたと警視庁はみている。

週刊誌記者 警視庁が情報をキャッチして捜査を始めたのが1月。8カ月も泳がせて捜査してきた。清水容疑者がマークされていることをつかんだ数社のテレビ局が、路上を歩く姿を撮って報道時の資料用として流していた。

ワイドデスク スポニチはいろいろと独自で詳しく報じていたね。自動車メーカーのCMを撮影済みとか、撮影済みで発表前の映画があるとか。

本紙デスク これらはお蔵入りになるだろうね。29日からスタートするNHK連続テレビ小説「ばけばけ」にも出演を予定していて、実は数シーンの撮影を終えていた。これは代役を立てて撮り直す必要があるから、今後はお蔵入りの件とともに賠償問題に発展する可能性がある。

週刊誌記者 清水容疑者のCMのギャラは1000万〜1500万円といわれている。賠償となれば、億に近い額を求められる可能性もありそうだ。

ワイドデスク TBS日曜劇場「19番目のカルテ」はなんとか乗り切った。逮捕から4日後が最終回。出演シーンを全カットして放送したから、スタッフは編集作業に追われたみたいだ。

リポーター 主演の松本潤が放送の前日に「情報7daysニュースキャスター」に出演して「信じられない思いでしたし、何より非常にショックを受けました」と心境を話していた。うまく編集されていて放送内容に違和感はなかったけれど、最後の最後にミソがつく形になった。松本にとっても無念だったのは間違いない。