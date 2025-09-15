¡È¤Û¤Ü²¼Ãå¡É°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿aespa¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ª¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¡×¡ÚPHOTO¡Û
aespa¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Çµ±¤¯ÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤Û¤Ü²¼Ãå¡É¡Ä¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î¾×·â°áÁõ
¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ösomewiredshit¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢É÷¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Õ¤Ç¼«Á³ÂÎ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢ÌµÂ¤ºî¤ËÎ®¤·¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¤ä¤ä¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤¬Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¡¼¡ª¡×¡Ö½÷¿À¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëaespa¤Ï¡¢9·î5Æü¤Ë6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡þ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡ÊNINGNING¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ¹ñ¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Ë¥ó¡¦¥¤¡¼¥Â¥å¥ª¡£±ÑÌ¾¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¥°¥ë¡¼¥×Í£°ì¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤ËSM¥ë¡¼¥¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Åö»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£163cm¡¢43kg¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤âÆ¨¤²½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¤È¤¤¤¦²ÈÄíÅª¤Ê°ìÌÌ¤â¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¤Ï²è²È¡£