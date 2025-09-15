「蒲須坂」はなんて読む？一発で正解できたらすごい！
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「蒲須坂」はなんて読む？
「蒲須坂」という漢字を見たことはありますか？
栃木県にある駅名で、ひらがな5文字です。
いったい、「蒲須坂」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かますさか」でした！
蒲須坂駅は、栃木県さくら市に位置する駅。
2025年春に、郵便局とJRの駅の機能を兼ね備えた県内初の施設「蒲須坂駅郵便局」が完成したことでも話題を生んだ蒲須坂駅。
日本郵便の社員が郵便局の業務に加えて運賃の精算や列車の発車時刻の案内などといった駅の窓口業務の一部を担当することが最大の特徴ですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
