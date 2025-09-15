世界初「すごいドアバイザー」発表！ ホンダ新型「軽ワゴン」から採用！ “独自技術”で開発した「今まで無かった」めちゃ役立つアイテムとは!? 新型「N-ONE e：」から順次ラインナップ拡大か！

世界初「すごいドアバイザー」発表！ ホンダ新型「軽ワゴン」に採用！

三菱ケミカルは2025年9月12日、ホンダの新たな軽ワゴン「N-ONE e：」の純正品として、ホンダと共同開発した素材を用いたドアバイザー発売されたと発表しました。

一体どのようなドアバイザーなのでしょうか。

このドアバイザーは、ホンダと共同開発した「アクリル樹脂リサイクル材」を素材に使用したもので、自動車用品業界においてアクリル樹脂のリサイクル材がドアバイザーに採用されるのは、今回が初めてのことだといいます。

アクリル樹脂は熱分解によって原料に戻せるため、ケミカルリサイクルに適した素材と言われています。

三菱ケミカルは、マイクロ波化学と共同で、マイクロ波を利用した熱分解リサイクル技術を確立していましたが、使用済み自動車から回収されたアクリル樹脂は品質が安定しておらず、これまでは製品へのリサイクル利用が困難となっていました。

この課題を解決するため、三菱ケミカルはホンダおよび北海道自動車処理協同組合と連携して実証実験を実施。

異物が混入しない回収方法と、新品と同等の品質を持つ再生技術を確立することで、世界初のアクリル樹脂リサイクル材製ドアバイザーを実現しました。

今回、新型N-ONE e：のドアバイザーに採用されたリサイクル材は、この技術で回収・再生されたもので、製造時や廃棄時に発生するCO2排出量の削減と、資源循環に貢献します。

三菱ケミカルは今回の発表とあわせて、今後もアクリル樹脂の技術開発を進め、素材の力で社会に貢献する「グリーン・スペシャリティ企業」を目指し、持続可能な社会の実現に貢献していくとしています。