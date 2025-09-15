トヨタ新「“FR”スポーツカー」がスゴイ！ “GR仕立て”の「専用エクステリア」がカッコイイ！ 走行性能アップも期待！ “4本出しマフラー”にも対応するGR86の「GR PARTS」とは？

よりスポーティに大変身！

2025年8月1日、トヨタは「GR86」の一部改良モデルを発表しました。

今回の改良では、万が一エンジンに不具合が発生した際の安全性を高める制御方式を新たに導入したことが主な変更点となっています。

【画像】超カッコいい！ これが“凄い”トヨタ新「“FR”スポーツカー」です！（30枚以上）

そんな進化を果たしたGR86には、外装の印象を大きく変える「エアロパッケージ」が用意されています。

一体どのようなものなのでしょうか。

専用エクステリアでよりスポーティに！

GR86は、2012年に登場した「86」の後継モデルで、2021年に2代目として現行型が発売されました。

トヨタとスバルが共同開発したスポーツカーであり、水平対向エンジンと後輪駆動を組み合わせている点が特徴です。

現行モデルのボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmで、ホイールベースは2575mmです。

エクステリアは低重心かつワイドスタンスを意識したデザインが採用され、インテリアは視認性と操作性に配慮した水平基調のインパネや「BOXERメーター」を備えています。

パワートレインには2.4リッター水平対向4気筒エンジン「FA24型」を搭載し、トランスミッションは6速MTと6速ATから選択可能です。

また、安全装備としてスバルの運転支援システム「アイサイト」も搭載されています。

価格（消費税込み、以下同）は「RC」が293万6000円から、「SZ」が319万5000円から、「RZ」が351万8000円からに設定されています。

ここで注目したいのが、GR86に用意されている純正アクセサリーパーツ群「GR PARTS」です。

GR PARTSとは、トヨタのモータースポーツ部門「TOYOTA GAZOO Racing（GR）」が開発・監修する専用パーツの総称で、走行性能の向上やデザイン性の強化を目的に設計された純正アクセサリー群を指します。

一般的なドレスアップパーツとは異なり、サーキット走行やスポーツドライビングを想定して風洞実験や実走テストを重ねており、トヨタ純正ならではの高い信頼性とフィッティング精度が確保されている点が特徴です。

GR PARTSのなかでも外観を大きく変えるのが「エアロパッケージ」です。

このパッケージは複数のパーツで構成され、空力性能の向上と外観上の変化を両立させることを目的としています。

「GRスポーツマフラー」装着車向けには、「GRフロントスポイラー」「GRサイドスカート」「GRリアバンパースポイラー」の3点で構成される「エアロパッケージ」が用意され、塗装済仕様は30万5800円、素地仕様は28万9300円です。

一方、「標準マフラー」装着車向けの同パッケージはリアバンパースポイラーを省いた構成となり、塗装済仕様が17万3800円、素地仕様が15万7300円に設定されています。

さらに構成点数を増やした「空力パッケージ」では、上記3点に「GRスポーツマフラー」「GRカナード」「GRエアロスタビライジングカバー」「GRトランクスポイラー」を追加。価格は塗装済仕様が38万600円、素地仕様が36万1900円です。

最上位となる「空力パッケージII」には、さらに「GRエアロノーズコーン」「GRエアロドアミラーフィン」「GRエアロルーフフィン」「GRリアサイドスポイラー」が加わり、塗装済仕様が49万2800円、素地仕様が47万4100円に設定されています。

これらのパッケージは各グレードに装着可能ですが、すべて装着条件付きでの対応となります。

なお、他の純正パーツとの干渉や制限があるため、事前の確認が必要です。

また、各構成パーツは単品でも購入可能です。例えば「GRフロントスポイラー」は5万600円、「GRサイドスカート」と「GRリアバンパースポイラー」はいずれも6万1600円で販売されています。

各パーツは専用設計となっており、風洞試験や実走評価を経て空力性能が検証されています。これにより、走行安定性や回頭性の向上に貢献することが意図されています。

※ ※ ※

今回の一部改良により、エンジン制御が見直され、故障時の走行継続性が高まりました。

あわせて、GR86向けのGR PARTSでは、空力性能とデザイン性を兼ね備えたエアロパッケージが複数ラインナップされています。

構成や価格、装着条件を理解した上で、自身の用途や好みに応じた選択が可能です。