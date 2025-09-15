Éð°æÁÔ¡È¸Æ¤Ð¤ì¤ºËè²ó¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¤¢¡¼¡¢¸ì¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×
Î¦¾å½½¼ï¶¥µ»¤Î¸µÆüËÜ²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡É¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ò¡¢¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£
Éð°æ¤Ï14ÆüÌë¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¤¢¡¼¡¢À¤³¦Î¦¾å¸ì¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Í¡¼¤·¡¡Ëè²ó¥¹¥È¥ì¥¹¾Ð¾Ð¡×¤Èµ½Ò¡£13Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«Ëë¤·¡¢TBS·Ï¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ2025¡¡À¤³¦Î¦¾å¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¤È¤³»³¤Û¤É¤¢¤ó¤Î¤Ë¡ª¡ª¡¡Æ±»þÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡ª¾Ð¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
Éð°æ¤Ï¸½ºß¤â¼«¿È¤ÎX¤Ê¤É¤Ë¡¢Æü¡¹ÃëÌëÌä¤ï¤ºÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Þ¤¯¤ê¡¢ÆùÂÎ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¡ª¡ª¤¤¤Ã¤Ã¤Ã¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÉð°æ¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ê¤é´Ñ¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¡¼¤ó¡¢¤³¤ÎÉð°æ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¸«¤¿²á¤®¤Þ¤¹¤Æ¡£¶âÊ§¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ªÆ±»þÇÛ¿®¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¿¥ÅÄÍµÆó»á¤òÅÝ¤·¤Æ¡£¡£¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£