ファミマ“クリスマス商品”の予約開始！ 『ズートピア』コラボや「ピエール・エルメ」監修ケーキなど登場
「ファミリーマート」は、9月12日（金）10時01分から、クリスマス商品の予約受付を、全国の店舗で開始する。
【写真】「ピエール・エルメ」監修も初登場！ 豪華なクリスマス商品一覧
■クリスマス商品全66種類を用意
今回予約開始されるクリスマス商品は、定番ケーキから専門店監修ケーキ、チキンやオードブル、ペットグルメまで、“おいしいのが、いちばん！ ファミマのクリスマス”をテーマにした全66種類。
クリスマスケーキには、かわいい猫のメッセージカードが正面に入ったボックス付きの「バスクチーズキャット」が初登場するほか、ディズニー映画『ズートピア』をイメージした「ヤマザキ クリスマスキャラクターケーキ（ズートピア）」や、『すみっコぐらし』の紙ピックを飾って楽しむ「すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ」といった、キュートなコラボ商品がそろう。
また、専門店監修の豪華なケーキも用意。濃厚なチョコレート生地にバニラ香るクリームをあわせた「ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆チェリー）」や、上林春松本店の宇治抹茶を使用した「上林春松本店監修 宇治抹茶のケーキ」などが販売される。
さらに、「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」監修オードブルやピザに加え、寿司セット、チキン、アイスデザート、ペットグルメ、ドリンクといった、クリスマスシーンを華やかに彩るラインナップが展開される。
なお、12月1日（月）9時00分までに対象のケーキを予約すると、早期予約特典としてケーキが最大500円相当割引に。また同日までに、オンライン予約で対象のチキンセットを予約すると、150円相当のファミマポイントがもらえるなど、各種お得な特典キャンペーンも実施予定だ。
