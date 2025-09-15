バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは、競技を通じて小学生の子どもたちの成長を育む「スプリングスアカデミー佐賀校」を10月1日に佐賀市内で開校する。

スプリングスアカデミー（https://springs−academy.jp/）は神戸市の「神戸校」、チームの練習拠点がある佐賀県鳥栖市の「鳥栖本校」に次いで3校目。スポーツに親しむキッズから、技術向上を目指すU12（12歳以下）まで計3クラスを開設する。

現在「佐賀校」の1期生を募集しており、9月20、21両日は、スプリングスOGのオリンピアンをゲストに迎え、体験会を行う。場所は佐賀市のSAGAプラザで、両日ともに午前（10時半〜）と午後（15時〜）の2回実施。ゲストは20日が石井優希さん、21日は新鍋理沙さんの予定になっている。

バレーボール元女子日本代表の石井優希さん

2012年ロンドン五輪の銅メダリストで、アカデミーのスペシャルアドバイザーを務める新鍋さんは「私が考えたメニューもありますので、ぜひ一緒にバレーボールをやりましょう！」と入校を呼びかけている。（西口憲一）

【スプリングスアカデミー鳥栖本校＆佐賀校の事務局連絡先】

springs‐academy.honkou@saga‐springs.co.jp