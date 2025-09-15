◆ボーイズリーグ◇札幌フロンティア ライオンズクラブ杯 第２８回１年生 ジュニア選手権大会 最終日（１４日、芦別市民球場ほか）

決勝リーグと順位決定リーグが行われた。決勝リーグでは旭川大雪ボーイズが、札幌手稲ボーイズと札幌ボーイズをともに７―０の５回コールドで破り、５年連続１４度目の優勝を飾った。１３日の予選リーグは３位での突破だったが、走塁面などの課題を修正して臨み、Ｖにつなげた。

旭川大雪が“下克上”を成し遂げた。３位での予選突破から一夜明け、臨んだ２試合をともに５回コールドで５連覇を達成した。村田晴紀主将は「昨日（１３日）より打線がつながった」と口にし、喜びをかみ締めた。

予選リーグは２連勝も、得失点によって算出されるＴＱＢ方式で３位に回った。石谷知嗣監督（３７）は「走塁ミスがあったりしたので。しっかりやろうと臨んだ」。優勝が懸かった札幌戦では、１回に右前打で出塁した１番打者の藤村優太投手が二盗、三盗と仕掛けて先制のホームを踏むなど計４盗塁。積極性に加え、石谷監督が「打力は現２年生の同時期と比べて力がある」と話す打撃で、得点を重ねた。

今年のジャイアンツカップで準優勝した３年生を間近で見てきた。藤村が「先輩たちがすごい成績を残したので。僕たちは恥ずかしいことはできない」と言うように自覚は強まり、村田主将が「自分たちはその上に行けるように頑張っていきたい」と皆が志を高くしている。手にした金メダルを励みに、更なる向上を図っていく。

▽最終順位 〈１〉旭川大雪ボーイズ〈２〉札幌ボーイズ〈３〉札幌手稲ボーイズ〈４〉札幌豊平ボーイズ〈５〉合同チーム〈６〉ようていボーイズ