25年間テレビもネットも見ていない人　コロナ禍も知らずに暮らす…驚きの生活

8年間続いた『激レアさんを連れてきた。』も、いよいよ残り3回に。9月15日（月）の放送では、池田美優と福田麻貴（3時のヒロイン）をゲストに迎え、2人の激レアさんが紹介される。

1人目は、これまで何度もオファーしてきたものの、多忙のため出演を断られていた「髪型がハチャメチャな人」。

やって来たのは、まるでヒーローアニメから飛び出してきたような奇抜な髪型が目を引くオオダテさん。「毎日この髪型。冠婚葬祭もこの髪型で行きます」と堂々宣言する彼だが、実は世界的大手自動車メーカーの偉い人で…!?

いったい、なぜこんな奇抜な髪型となったのか――？

現在は約100人の部下を率いる優秀なプロジェクトリーダーであるオオダテさん。今年、新型車のプレゼンに登場した彼の髪型がSNSで大バズりし、その髪型と新型車が世界から注目を浴びた。

ところが、このハチャメチャな髪型は、本人が望んでやっているわけではないそうで…。切実な理由にスタジオは衝撃を受ける。

とんでもない剛毛＆天然パーマで、日本トップレベルにヤバい寝癖とは？ さらに、この髪型が最先端の開発に役立ったという、まさかの事実も明らかに。

◆25年間テレビもネットも見ていない人

そして今回は、「21世紀になってからテレビもネットも見てない人」ことリョウさんも登場する。

25年以上、テレビもネットもほぼ使わずに生活してきたというリョウさん。最低限の情報を得るために心がけている、驚くべき手法があるそうだ。

大谷翔平選手の名前こそさすがに知っているものの、その知識の少なさはオードリー若林正恭も衝撃を受けるほど。

ところが、最近はそんな生活に支障が出てきた。

コロナ禍を知らずに過ごす？ よく行く飲食店がスマホオーダーを導入し注文できない？ まるでタイムスリップしたかのような、前代未聞の生活ぶりが明らかになる。