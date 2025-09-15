ÎÓ¸¯ÅÔ¤¬¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤Ë¡¡¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤¬±Ç¤¹Á´°÷¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì
¡¡Ä¬É÷¤¬¹á¤ë¤Î¤É¤«¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æü¡¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡¦¤¤¤Ê¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡È²ÈÂ²¡É¤Î·Á¤ò»×¤¤Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Î¿´¤Ë¤â¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿²¹¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢·Ù»¡¤«¤é»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë½Ð¸þ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿Íã¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¡£¤½¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¹¤®¤ëÀµµÁ´¶¤ÈÀª¤¤¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°Æ¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï¡¢Â¢ÅÄ¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¤Î²ÈÂ²¤ÈÀÜ¤·¡¢¿Í°ìÇÜ¤ÎÅØÎÏ¤È¶¦´¶ÎÏ¤Ç¡¢Èà¤é¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¼ê°ú¤¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸¿´Íý»Î¤Î¸þÆü°ª¡ÊÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ë¤È½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÊª¸ì¤ä¡¢¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëËªÂ¼¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤¬Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¤Ê¤É¡¢¿¦°÷¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤âÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÍã¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óËè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÉ®¼Ô¤¬Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂ¢ÅÄ¤Î²áµî¤À¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¶¤ò¤Ä¤±¤¿¾¯Ç¯¤ò¸«¤Æ¡Ö½õ¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾Ç¤ëÍã¤Ë¡Ö½õ¤±¤ë¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅÜ¤ê¤¬Þú¤ó¤ÀÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ¤È»Ò¤ò°ú¤Î¥¤¹¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¿¼Æþ¤ê¤·²á¤®¤ë¤Î¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦Â¢ÅÄ¤¬¸·¤·¤¯Íã¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢Âè3ÏÃ¤ÇÂ¢ÅÄ¤ò¼«Ê¬¤Î»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¿¾ç¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¢ÅÄ¤ÏÀÎ¡¢Ã´Åö¤·¤¿²ÈÂ²¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¿µ½Å¤Ë²ÈÂ²¤È´Ø¤ï¤ëÈà¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó½Ð¤·¤Æ¡ª¡×¤È¶«¤ÖÍÄ¤¤Â¢ÅÄ¤Î»Ñ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¿É¤¤·Ð¸³¤â½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿Æ¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ9ºÐ¤Ç»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾ç¤ÎÉ×ÉØ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£ÏÀÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¡¢¿Æ¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¢ÅÄ¡£»þ¤Ë¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Ë½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¿É¤¤²áµî¤òÃ¯¤«¤Î´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Â¢ÅÄ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¤ÎÉã¿Æ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤«¤é¤Î¼Õºá¤ò¼õ¤±¤Æ²áµî¤Î»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Â¢ÅÄ¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÉã¿Æ¤ËÉü½²¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Öµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ëÉã¿Æ¤Ë¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î¤³¤È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¾ç¤È¤½¤ÎºÊ¤¬¡¢Â¢ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò°¦¤ª¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ó¤Ç¡¢Âè2ÏÃ¤ÇÂ¢ÅÄ¼«¿È¤¬¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤À¤±¤¬²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Íã¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ÈÂ¢ÅÄ¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤âÊª¸ì¤Î¼´¤Ë¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¢ÅÄ¤ÈÍã¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤âÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢Â¢ÅÄ¤¬Íã¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÇÏ¼¯¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¥¤¥Î¥·¥·¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤Þ¤¿Íã¤â¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦Â¢ÅÄ¤Ë¡Öº£¤ÎÂ¢ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¡¿¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËèÏÃºÇ¸å¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë2¿Í¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢½Å¤¹¤®¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¢ÅÄ¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤È½é¿´¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¿´¤Î»ý¤Á¼ç¡£¡È»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¿¦°÷¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÍã¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¿Í´Ö¡É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢Íã¤ÎÌÜÀþ¤ÇÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¢ÅÄ¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤è¤ê¿¼¤¯»Ò¤É¤â¤È¿Æ¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Íã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¢ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤½¤ó¤ÊÂ¢ÅÄ¤ò±é¤¸¤¿ÎÓ¤Î±éµ»¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«±ó¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤á¡¢»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿É½¾ð¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤Î±ü¤«¤é²¿¤«ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Â¢ÅÄ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÎÓ¸¯ÅÔ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉã¿Æ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¿Í¤ÈÂç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¿´¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÈ¯¤·Êý¤À¤±¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÉã¿Æ¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¸å¡¢¾ç¤¿¤Á¤È²È¤Ç¤ª¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹¥·ー¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¿î¤¬¤È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¹¥Êª¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É´¶¾ð¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡£Ã±½ã¤Ê´îÅÜ°¥³Ú¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿´¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ëÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÓ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î±éµ»¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¡¢Â¢ÅÄ¤¬ÂçÀÚ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸þÆü°ª¤¬¡¢²ø¤·¤²¤ÊÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤Èà½÷¤ËÌ¾Á°¤ò¶«¤ÓÂ³¤±¤ëÂ¢ÅÄ¤È¡¢µÔÂÔ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤òÃµ¤·Â³¤±¤ëÍã¤é¿¦°÷¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÃË¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤¿²ø²æ¤À¤é¤±¤Î¾¯Ç¯¤È¡¢¤½¤Î²ÈÄí¤Ïµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á°ËÆ£ËüÌïÇµ¡Ë