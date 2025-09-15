10月4日よりテレビ朝日系で放送がスタートするオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』でW主演を務めるtimeleszの松島聡と白洲迅がクランクインを迎えた。

参考：timelesz 猪俣周杜、『パパと親父のウチご飯』でドラマ初出演 松島聡「僕もうれしいです」

本作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠が2014年から2020年にかけて『月刊コミックバンチ』で連載していた同名コミックが原作のホームドラマ。シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する。

突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、慣れない生活を助け合うべく、ルームシェアを選択する。父、父、娘、息子の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続。ひと筋縄ではいかない子どもたちとの生活やご飯作り……日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの、“新しい家族のカタチ”を描く。

短気でケンカっ早い、だが情が厚いヤンキー系柔道整復師の千石哲をtimeleszの松島、優しすぎる漫画編集者の晴海昌弘を白洲がそれぞれ演じる。さらに千石哲のもとにやってくる娘・愛梨役を棚橋乃望、晴海の1人息子・清一郎役を櫻がそれぞれ務めるほか、蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜が共演に名を連ねている。

そんな本作の主題歌が、timeleszの新曲「レシピ」に決定。本楽曲はtimelesz初のCDシングルにして、松島の地上波初主演ドラマの主題歌、そしてtimeleszにとっても初のドラマ主題歌となる。「うれしい時、楽しい時、大変な時――日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩るレシピなんだよ」という、当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った一曲で、「辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！」と、優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマともリンクした楽曲となっている。なお、この「レシピ」は、「Steal The Show」との両A面シングルとして11月12日にリリースされる。

新体制後、初のドラマ主題歌に喜びの笑顔を見せた松島は、楽曲を「ドラマの情景が浮かぶようなハートフルな楽曲」と分析。「ドラマのどんなポイントでこのイントロがかかるのかな、と個人的にとても楽しみにしています」と語り、「皆さんにもこの『レシピ』という楽曲が伝えようとしている“自分の隣にはいろんな人がいて、必ず誰かが支えてくれているから、あなたは1人じゃないんだよ”っていうメッセージと、ドラマが伝えようとしているメッセージ、照らし合わせながらいろいろ感じていただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。

さらに、放送スタートを前にドラマも無事クランクイン。松島と白洲、愛梨役の棚橋、清一郎役の櫻の、父、父、娘、息子の4人が一堂に会するシーンで撮影初日を迎えた。

待望のクランクインに松島は、「程よい緊張感と癒し空間で、子どもたちの“その場で生まれる空気感が面白く、それに自分も対応していこうと好奇心が芽生えていく感じが、今までの作品とはまた違った感情ですごく新鮮です」と語った。そして「父親役というのも新しい挑戦。実際にカメラの前で向き合ってみると、台本に書かれているセリフも重さや深みがより増したり、逆にここは軽くてもいいんだ、とかセリフの重要性をすごく感じる初日でした」と振り返った。

一方の白洲も「子どもたちとガッツリ1日撮影をする日から入ったので、どこか心配もありましたが、楽しくスタートできてよかった」と安堵。「現場はとてもいい雰囲気で、幸せな空気がずっと流れている感じがしました」と笑顔を見せつつ、「2人ともさらに距離を縮めることができて、すごくいい時間が過ごせましたし、子どもたちのプロフェッショナルさを目の当たりにして、気を抜いていられないなとも思いました」と気合を入れ直していた。

放送スタートに向け、あらためて松島は、「家族の温かみや毎日のご飯といった“当たり前に触れていたもの”が実はすごく深い意味を持っている、というその大切さや愛情をとても感じる作品です」と話し、白洲も、「撮影が始まる前から、大事にしたいよね、と思っていたテーマや、撮影をしながらの発見も続けていきながら、みんなでいい作品にしていけたらと思いますので、出来上がったものをぜひお楽しみに」とメッセージを寄せた。（文＝リアルサウンド編集部）