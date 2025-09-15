介護支援コンサルティングなどを行うNPO法人「となりのかいご」の代表理事を務め、年間700件以上の介護相談を受けている川内潤さんは、日本で介護は家族がすべきものという意識がいまだに根強いと話します。しかし、大切な家族だからこそ、老いを直視することが辛くなり、うまくいかないと心がかき乱される。こうした末に起きる悲しい虐待リスクを減らすため、介護はあえてプロなどに任せて、「人に頼る」ことの重要性を多くの相談者に伝えて来たということです。

■介護すること＝親孝行か 親の面倒をみるのは子の責任？

川内潤さん「親の面倒を見てあげるのは自分の責任、親を転ばせないこと、これ以上認知（症）を進めさせないことが自分の責任だというふうに強く信じている人がほとんどです。でもそもそも親の生活に責任がとれるのか、とることが本当に親孝行になるんでしょうかというのは考えていない方が多いと感じます」

過度な負担を家族だけに担わせる時代を終わらせるため、介護を公的なサービスに位置づけた介護保険制度が始まってから25年。高齢者が施設に通うデイサービス、ショートステイ（施設に数日など短期的に宿泊滞在）や訪問介護などのサービスを原則1割の自己負担で受けられるようになりました。

しかし、要介護認定のハードルや介護人材の不足などから十分なサービスをすぐには受けられない現状もあり、さらには家族が介護すべきという意識もいまだ根強く、介護が“社会化”されたとは言いがたいのが実情です。実際に家族の介護のために自分の生活を諦める人は増えていて、政府統計（2022年）によれば、家族の介護を理由に仕事を辞めた人は年間約10万人。さらに、仕事をしながら介護も行う「ビジネスケアラー」は2030年に介護者全体の約4割（約318万人）を占める見込みです。多くの人にとって自分事になる介護はどうあるべきか、考え直すタイミングがきています。

■プロでも難しい自分の親の「介護」

川内さん「たとえ介護の専門職であっても、自分の身内の介護は直接やらない方がいいというふうに言われています。それはやっぱり、元気だったときのその人を知っているからこそついつい何でもやってあげすぎてしまって、本人ができることをどんどん奪っていってしまう。そうしてより弱らせてしまうんです」

「私たちはときに自宅訪問で、ご高齢の女性に『朝ご飯はパンとお米どちらがいいですか』と聞くのですが、そのときに『私はわからないから娘に聞いて』と言われることがあるんです。この娘さんは仕事をやめて、お母さんのために栄養になるものをしっかりメニューとして組んで一生懸命ご飯を作って何でもやってあげている。でもその結果、お母さんは自分で朝なにが食べたいか考えない人になってしまう。これは残念ですけどお母さんは尊厳を手放した状態で、幸せな状態とは言いがたいんです」

川内さん曰く、介護にとって一番大切なのは「距離感」。その距離感は、自分が本当に親のための支援をしたいのか、それとも自分の不安を解消したい気持ちからくるものなのか、どっちなのかを冷静な状態で判断できる気持ちの余裕を持ち続けるために必要だといいます。

川内さん「よく親が元気なうちから財産把握をしておきましょうとか言いますが、それよりも“親がどう生きていきたいのか”を聞いておくことの方がよっぽど大事なんです。それを聞くときも、『自分はこれから10年、こういうことを大事にして生きていきたいんだけど、お父さんお母さんは何か考えていることある？』という聞き方をおすすめしています」

親も、自分の世話で大切な人の人生が犠牲になることを決して望んではいないはず。だからこそ、介護にどっぷりと入るよりも前に、まずは一人の人間として、親がどんな生き方が幸せなのかを一緒に整理することが大事だといいます。そして幸せがなにかを整理した先に、それが施設に入ることなのか、自宅で介護サービスを受けるのがいいのか、どれが幸せの実現に近い「介護」のあり方なのかを考えるのがあるべき順序で、その順番を間違ってしまっている相談が多いのだといいます。

■息子や娘をやめて無理に“介護人”にならなくていい……介護はプロに任せ、家族だからこそできる支え方を

川内さん「これまではどれだけたくさんの手を尽くしたか、どれだけ親のために頑張ったかが介護の評価軸だったように思うんですけど、でもその結果、親の長生きが喜べなくなっているご家庭がたくさんあることがもう痛いほどわかりました」

「仕事を辞めて24時間、母親のために寝ずに介護している息子さんが『朝お母さんが目を覚ますとぞっとするんだ』って言うんです。これはやっぱり良い介護じゃない。では何が良い介護なんだと考えたら、親子の関係が介護が始まる前のままでありつづけること。これだけは700件どの相談にも当てはまると気づいたんです」

介護に関するノウハウ本で、「ゆっくり話す」「好きな話題をふり続ける」みたいな教えがありますが、それは家族がしなくてもいいのだと川内さんはいいます。

川内さん「親子関係は今までの歴史の中で積み上がってきたもので、介護が始まったから急に変わることはありません。むしろ変えてはいけないんです。だってそれはお父さんお母さんからしても息子や娘を失うことに近いわけで。子どもが息子や娘じゃなくて“介護人”になってしまうのは親にとっても辛いことです」

家族が無理に介護の専門知識を学んで介護士のように立ち振る舞わなくてもいい。食事やトイレの手伝いといった介護はプロに任せて、家族だからできる愛情の傾け方を見つけ、それこそを大切にしてほしいといいます。

■「親も頑張ってきたのだから私も頑張らなきゃ」をやめる

川内さん「いま介護が必要になっている人たちは、まだ専業主婦が当たり前で、かつ介護が必要になってからご存命な年数がそこまで長くない時代を生きてこられた方々です。家族での介護は苦労もあったけど、なんとかやりきれた方々。そういうふうにやってきた自分の親の意識を踏襲している子どもが、同じような介護をそのままやろうとしてしまっています」

親がやってきた介護を子どもがするのは当たり前といった考え方も、いまだに介護は家族で頑張るべきと思ってしまう原因の一つになっていると川内さんは話します。一方で、いまは男女共働きが当たり前の世の中になり、医療も進歩し、従来のやり方では歪みが生まれるようになりました。団塊の世代が後期高齢者になり、今後より多くの人にとって介護が自分事になっていく今、これまでと違う考え方に変わっていかないと多くの人が幸せに生きていけない未来になると川内さんは警鐘を鳴らします。

川内さん「どれだけ犠牲を払って頑張ることができたかが大事だと、これまで相当強く教わってきたような気がしています。これが正しいこと、これが幸せなこと、これが親孝行だと言われていることに疑問を本当は感じるような出来事ってたくさん起きてきたはずなのに、それを振り切るかのように私たちは努力させられているのではないかと思ったりします。こうした窮屈な生き方みたいなのを考え直したほうがいいのかもしれません」

大切な人のためにできる限りのことをしてあげたい。でも、その優しさのために簡単に自分を諦める選択をしなくていい。自分だけが頑張り続けないといけない状態になりかけたら、周りの人や行政の制度に思い切り頼ってみる。大切な人の幸せを願うときに、いったん自分にとっての幸せについても考えてみるという思考法は、介護以外の場面であっても、今を生きる私たちにとって必要な考え方なのかもしれません。