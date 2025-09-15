【芸能 覆面座談会】厳しい暑さが続く日本列島。芸能界では水谷豊（73）と伊藤蘭（年齢非公表）の長女で女優の趣里（34）が結婚と妊娠のダブルおめでたを発表しました。一方で、人気ドラマに出演中だった俳優清水尋也（26）が大麻を所持したとして逮捕されました。気になるニュースの裏側にいつもの覆面メンバーが迫ります。

芸能リポーター 趣里がBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝と結婚したね。

ワイドショーデスク 5月の週刊誌報道で交際が明るみに出て、ついに正式発表になった。趣里の妊娠も明かされた。伊藤も祝福していたね。

スポニチ本紙デスク 本来は“ダブルおめでた”に祝福の嵐となるはずが、女性トラブルを起こした三山には依然として批判の声も多い。

週刊誌記者 三山は4月発売の週刊文春に、交際相手の女性に2年間で1億円を貢がせたことや婚約破棄したことを報じられた。グループのオーディションの最中には10代女性タレントとの“お泊まり”が報じられたこともあっただけに、趣里との交際を心配する声が上がっていたんだ。

リポーター 三山は女性トラブルを理由にグループのマネジメント事務所と俳優事務所を同時に辞めて独立した。グループとしては、7月に世界ツアーを終えてから活動を休止した。今は雑誌の連載を1つ続けているだけみたい。

ワイドデスク 一つ不可解なのが、グループでの活動は休止となっただけで、脱退したわけじゃないのに、なんで事務所を辞めたのかということ。

本紙デスク 休止とした以上はグループに籍が残っているのは確か。事務所は女性トラブルの報道後に「法令に違反していることがないと確認している」と、世間の批判覚悟で三山を擁護するコメントを出していたし、あくまで復帰を前提とした活動休止の処分だった。でも、事務所を辞めていったのは三山。「自分自身で歩むべき」と考えたようだけど、せっかく残してもらった居場所を自らなくしてしまったようにも思える。

リポーター じゃあ、もうグループには戻らないということ？

週刊誌記者 本人としてはグループの仲間や事務所のスタッフに頼らず、独り立ちして趣里を守っていきたいということみたい。それがかなえば、いつかグループに戻ってくる可能性はあるかもね。

ワイドデスク 10日には結婚後初めてインスタグラムを更新して「月刊わんこ」の表紙を飾ったことを報告した。ヘアスタイルも変えて、愛犬を抱きかかえていた。

リポーター こうして一つ一つ着実に仕事を増やして独り立ちに成功して、いつかグループに復帰してもらいたいな。