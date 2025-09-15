◇陸上 世界選手権東京大会 第3日 男子マラソン（2025年9月15日 国立競技場発着42.195キロ ）

国立競技場発着の男子マラソンは定刻通りに午前7時半にスタートしたが、フライングによるやり直しとなった。

同大会のスペシャルキャスターを務める高橋尚子さんも「初めて。見たことがない」という異例の事態。レースは同7時31分に再スタートした。

日本勢は吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）、小山直城（29＝ホンダ）、近藤亮太（25＝三菱重工）が初出場。スタート時の国立競技場の気温は26度。

ゼッケンは吉田が「2624」、小山が「2599」、近藤が「2598」。日本勢がメダルを獲得すれば、2005年ヘルシンキ大会銅の尾形剛（中国電力）以来20年ぶり。金メダルなら1991年東京大会の谷口浩美（旭化成）以来34年ぶりの快挙となる。入賞なら2013年のモスクワ大会の中本健太郎（安川電機）以来 12年ぶりとなる。日本記録は鈴木健吾がマークした2時間4分56秒（21年びわ湖毎日マラソン）。

選手たちはトラックを1周と4分の1走って国立競技場の外へ。富久町西〜市谷見附〜水道橋と進み、神保町から須田町〜秋葉原（折り返し）〜須田町〜銀座四丁目（折り返し）〜須田町〜神保町〜東京駅中央口（折り返し）〜神保町という「周回コース」を2周走る。2周後の神保町の先が35キロ地点となり、再び水道橋〜市谷見附〜富久町西と進んで国立のフィニッシュを目指す。

◇吉田 祐也（よしだ・ゆうや）1997年（平9）4月23日生まれ、埼玉県出身の28歳。東松山東中ー東農大三高ー青学大。大学4年時には、箱根駅伝4区で初出場ながら区間新記録（当時）を樹立。大学で競技を引退する予定だったが、原晋監督の一声で出場した初マラソンで2時間8分30秒の好タイムをマーク。ブルボンの内定を辞退し、GMOに入社した。青学大勢初のマラソン日本代表。マラソンの自己ベストは2時間5分16秒（24年福岡国際）。

◇小山 直城（こやま・なおき）1996年（平8）5月12日生まれ、埼玉県日高市出身の29歳。高麗川中ー松山高ー東農大。大学2年時の17年箱根駅伝では、関東学連選抜として4区を走った。24年のパリ五輪は2時間10分33秒で23位。マラソンの自己ベストは2時間6分33秒（24年大阪マラソン）。

◇近藤 亮太（こんどう・りょうた）1999年（平11）10月5日生まれ、長崎県出身の25歳。島原一中ー島原高ー順大。大学4年時には箱根駅伝に初出場し、10区で区間14位。中高で目立った実績はなかったが、順大3年時に地元長崎に拠点を置く三菱重工の合宿にアポなしで参加。その後の実績などを評価されて入社に至った。マラソンの自己ベストは2時間5分39秒（25年大阪マラソン）。