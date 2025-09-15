ÅÏÉô·ú¡¢°¦¼Ö¤Î¡È¥Ù¥ó¥Ä¡É¤Ç±ê¾å¤â¡Ö¤Þ¤À¾è¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò
¡¡¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë±ê¾å¤·¤¿¹âµé¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¾è¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÏÉô·ú¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Ä
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÇðÌÚÍ³µª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯6·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¡£1Ç¯8¥ö·î¤Î¼«½Í´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯2·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¡£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊÂ¤ß¤Î½Ð±éÉÑÅÙ¤ò¸Ø¤ëÅÏÉô¤À¤¬¡¢ÀèÆü¤¢¤ëÃÏ¾åÇÈ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÈÖÁÈ¤ËºÊ¤Ç½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢À¤´Ö¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï±üÍÍ¤äÀ¤´Ö¤Ëµö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¤¢¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³«¤¡¢µ²±¡¢µÏ¿¤È¤â¤É¤â¾å½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¶ÛµÞ´ë²è¡Ö¤Þ¤Àµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡ÅÏÉô¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ò¤ä¤êÄ¾¤½¤¦SP¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³èÆ°¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Î2021Ç¯2·î21Æü¡¢ÃÛÃÏ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ó¥Ä¤Ç½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢±ê¾å¤·¤¿ÅÏÉô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£°ú¤Â³¤¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤È¡¢¥Ù¥ó¥Ä½Ð¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÛÌÀ¡£»ö·ïÊóÆ»Á°¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤È¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¥¯¥é¥¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²¶¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢A¥¯¥é¥¹¡¢B¥¯¥é¥¹¡¢C¥¯¥é¥¹¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¥Î¥Ö¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÏÉô¤Ï¡Ö¹¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥Î¥Ö¤¬Î¾¼ê¤ÇV¤Î·Á¤òºî¤ë¤È¡¢ÅÏÉô¤Ï¡Ö¤¨¤é¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£º£¤â¤¨¤é¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¾ø¤·ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£¤Þ¤À¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Ä¶¹âµé¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤´Ö¤«¤éº£¤Ê¤ªÈóÆñ¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£