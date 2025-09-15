＜男なのに、ピンクだと！？＞「青が好きと言え！」怒る父親に「ダメですよ」近くの人が声をかけて！？

筆者の知人は、いつも散歩している公園である親子を見かけたそうです。仲良さそうに話していた親子でしたが、「何色が好き？」の質問から、思いもよらぬ展開に……！

息子の答えは「ピンク」

「ピンクはダメ」「男の子は青や緑」と息子が好きな色を無理やり変えさせようとした父親。もしかしたら、「みんなが選びそうな色」ではない色を好む我が子が、からかわれたりしないように、と思う親心だったのかもしれません。それでも子どもの個性や意見を無視して、親の気持ちを一方的に押し付けてはいけませんね。

