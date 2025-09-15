松島聡＆白洲迅『パパと親父のウチご飯』クランクイン！ 主題歌はtimeleszが歌う「レシピ」に決定
松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演し、10月4日スタートするドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）がクランクインを迎え、2人からコメントが到着。主題歌はtimeleszが歌う「レシピ」に決まった。
【写真】松島聡＆白洲迅がちびっ子2人をギュッ！ 父×2、子×2のクランクインカット
豊田悠の同名漫画を実写化する本作は、シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘するホームドラマ。
松島演じる千石哲、白洲演じる晴海昌弘が、愛梨役の棚橋乃望、清一郎役の櫻とともに迎えた撮影初日。【父×2、子×2】が一堂に会するシーンで物語は幕を開ける。
待望のクランクインを迎え、「程よい緊張感と癒し空間で、子どもたちの“その場で生まれる空気感が面白く、それに自分も対応していこうと好奇心が芽生えていく感じが、今までの作品とはまた違った感情ですごく新鮮です」と松島。「父親役というのも新しい挑戦。実際にカメラの前で向き合ってみると、台本に書かれているセリフも重さや深みがより増したり、逆にここは軽くてもいいんだ、とかセリフの重要性をすごく感じる初日でした」と振り返った。
白洲も「子どもたちとガッツリ1日撮影をする日から入ったので、どこか心配もありましたが、楽しくスタートできてよかった」とほっとした様子。「現場はとてもいい雰囲気で、幸せな空気がずっと流れている感じがしました」と笑顔を見せつつ、「2人ともさらに距離を縮めることができて、すごくいい時間が過ごせましたし、子どもたちのプロフェッショナルさを目の当たりにして、気を抜いていられないなとも思いました」と気合を入れ直していた。
放送スタートに向け、松島と白洲からあらためてメッセージも。松島からは、「家族の温かみや毎日のご飯といった《当たり前に触れていたもの》が実はすごく深い意味を持っている、というその大切さや愛情をとても感じる作品です」。そして白洲からも、「撮影が始まる前から、大事にしたいよね、と思っていたテーマや、撮影をしながらの発見も続けていきながら、みんなでいい作品にしていけたらと思いますので、出来上がったものをぜひお楽しみに」と力強いコメントが寄せられた。
主題歌に決まった「レシピ」は、新体制timeleszの初CDシングルで、松島聡の記念すべき地上波初主演ドラマの主題歌、そしてtimeleszにとっても新体制となってから初のドラマ主題歌となる。
11月12日にリリースされる同曲は、「Steal The Show」との両A面シングル。「うれしい時、楽しい時、大変な時――日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩るレシピなんだよ」という、当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った一曲で、「辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！」と、優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマのテイストともリンクした楽曲になっている。
新体制後初のドラマ主題歌に喜びの笑顔を見せた松島は、「レシピ」を「ドラマの情景が浮かぶようなハートフルな楽曲」と分析。「ドラマのどんなポイントでこのイントロがかかるのかな、と個人的にとても楽しみにしています」と期待を寄せ、「皆さんにもこの『レシピ』という楽曲が伝えようとしている“自分の隣にはいろんな人がいて、必ず誰かが支えてくれているから、あなたは1人じゃないんだよ”っていうメッセージと、ドラマが伝えようとしているメッセージ、照らし合わせながらいろいろ感じていただけたらうれしいです」と語っている。
オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』は、テレビ朝日系にて10月4日より毎週土曜23時放送。
