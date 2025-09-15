小池栄子、菅田将暉×三谷幸喜ドラマ『もしがく』出演決定 ポスター＆巨大オープンセットの様子も解禁
小池栄子が、三谷幸喜が脚本、菅田将暉が主演を務め、10月1日スタートするドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）に出演することが発表された。あわせて、1980年代の渋谷を再現した巨大オープンセットの様子と、そこを背景に総勢24名のキャストが集合したポスターも解禁となった。
【写真】千葉県茂原市に建設された巨大オープンセット＆ポスターが圧巻！
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
1984年といえばバブルの前夜にあたる時代。数年後、日本は未曽有の好景気に溺れていく。大人たちは夜な夜な繁華街で羽振りよくお金をばらまいた。渋谷は若者文化の中心地として活気づき、「SHIBUYA109」や「渋谷PARCO」はカルチャーの発信地として多くの若者でにぎわった。手にスマホはなく、人々はいつも前を見ていた−。
浮き足立つ世相の一方で、渋谷の片隅にはまだ何者でもない若者たちの苦悩と挫折、時に恋模様もあった。不器用ながらも、生きることに一生懸命な“人間くさい”人たちが、目と目を合わせ、心と心を通わせ、時に激しく衝突しながらもエネルギッシュに生きた「1984年」という時代を、三谷ワールド全開で笑いと涙いっぱいに描いていく。
フジ連ドラには主演した『新宿野戦病院』（2024年）以来の出演となる小池が演じるのは、ダンサーのいざなぎダンカン。第1話のストーリーに大きく関わる重要な役どころで、彼女によってトラブル続きのWS劇場にいったい何が起きるのか注目だ。
小池は「自分が好きな80年代の東京が舞台。ワクワクしながら参加しました」と出演の喜びをコメントしている。
そして本作を語る上でもう1つ欠かせないのが、本作のために建設された巨大なオープンセット。近年の連ドラでは類いまれな試みであり、千葉県茂原市の広大な敷地に建設された。当時の渋谷が細部にわたって見事に再現されており、菅田をはじめ豪華キャスト陣が“この街”で芝居を繰り広げる。
「1984年の渋谷」をよみがえらせたことで表現の幅は広がり、説得力も増加。当時を知る人なら郷愁の念に駆られること必至で、若い世代の目にも活気にあふれたノスタルジックな風景が魅力的に映ることは間違いないだろう。
さらにそんなオープンセットを背景に、総勢24名のキャストが集結したポスターも完成。ここは物語の舞台となる、渋谷・八分坂（はっぷんざか）。ジャズ喫茶、案内所、ラブホテルなどが雑多に軒を連ねる大人の繁華街だ。渋谷駅から徒歩8分の場所にあることから、この名称で呼ばれている。
中腹にたたずむのは劇団演出家・久部三成（くべ・みつなり／菅田）が自身の青春をささげることになるWS劇場。雑然とした夜の渋谷をWS劇場の妖艶なネオンが照らす。久部を筆頭に渋谷で暮らす人々が並び立つさまは、まるでこれから新作の舞台が開幕するような雰囲気を漂わせる。
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、フジテレビ系にて10月1日より毎週水曜22時放送（初回30分拡大）
※小池栄子コメント全文は以下の通り。
＜小池栄子コメント全文＞
◆小池栄子
三谷さんの描く久しぶりの連ドラに濃い役者さんたちがそろい、しかも自分が好きな80年代の東京が舞台。ワクワクしながら参加しました。作品のためだけに作られたオープンセットに感動し、役者、スタッフの熱量に心震えました。どうぞお楽しみに！
◆アートディレクター：柳原康之（ロトグラフ）
“このドラマ自体がひとつの舞台”というコンセプトで制作させていただきました。細部まで丁寧に作られた1984年の渋谷をバックに、登場人物たちが幕が上がる時を今か今かと待っている。そんな一幕をポスターにしました。上演前の胸が高鳴る気持ちを感じてもらえたら幸いです。
◆プロデュース・金城綾香（フジテレビ第１スタジオ）
小池さんが演じられたいざなぎダンカンは、第１話から抜群の存在感を放ってくださいました。スタッフも大変魅了されて楽しい撮影をご一緒させていただきました！
そして、この物語のもう１人の主人公である“八分坂”をご紹介させていただきます！渋谷から徒歩【８分】の八分坂は“Happen”にもその名前が由来しています。これからこの坂で何が“Happen”するのか、ぜひ楽しみにしていただきたいです。
