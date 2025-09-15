★中山１Ｒ・２歳未勝利の馬トク激走馬＝ベアアッコチャン

初戦は１秒９差の８着に敗れたフォーウィールドライブ産駒。スタートが決まらず大きく後方に置かれながら、上がり３位タイの末脚で詰めてきた。

父は現３歳世代が初年度産駒で、勝ち上がりはほとんどが短距離戦。特にダートの６ハロン戦に集中しているようにスピードが生きる舞台が最もフィットしている。

激走馬にピックアップされた要因は「末脚性能が上位」と「脚長で推進力ある」。さらに鞍上の松岡正海騎手がバイタルジョッキーに選ばれている点も頭に入れておきたい。

★阪神６Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝ショウナンマハト

昨年１０月の京都でデビューしたが、ここまで１３連敗。近走は２０００メートルを中心に使われているが、ダートに投入するなど試行錯誤を重ねてきた。

直近２戦は連続の５着で、いずれも上がりは３４秒０をマーク。これまで切れる印象はなかったが、ためて切れる脚を駆使できるようになったのは大きい。

今回は「末脚性能が上位」と「能力指数が上位」の２点が激走馬の要因に挙がった。安定して末脚を使えるライバルが少ないだけに切れ味比べならチャンスは十分だ。

★中山１２Ｒ・ ３歳上１勝クラスの馬トク激走馬＝トゥインクルアップ

５走前に未勝利をクリアしたロジャーバローズ産駒。現クラスでは年明けから４戦を使って、直近２戦が連続５着とクラス慣れしつつある印象がうかがえる。

激走馬の要因は「このレースに向く体形」と「脚長で推進力ある」の２点が挙がっているのに加え、未勝利を勝った６ハロン戦に戻るのは好材料といえよう。

鞍上は、夏の北海道シリーズで最終週の４勝など絶好調だった３年目の小林美駒騎手。土曜も１勝を挙げるなど本場に戻ってきても侮れない存在になりつつある。