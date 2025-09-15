世界スーパーバンタム級4団体防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦最多に並ぶ26連勝、史上最多5度目の4団体同時防衛を達成。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封した。試合後、井上の控え室を訪れた超大物が話題を集めている。

それはギタリスト・布袋寅泰だ。

自身のインスタグラムで控え室で撮影した井上との2ショットを掲載。「尚弥くん、おめでとう！ 君と同じ時代に生きていることに感謝します。真吾さん、お疲れ様。Team INOUEのみんな、おめでとう！ 最高！ 最強！」と祝福した。

布袋といえば、井上と公私で親交があり、これまでの試合もたびたび来場。入場の際にギターパフォーマンスを披露したこともある。前日は東京世界陸上を国立競技場で観戦していたが、直線で260キロの距離を移動し、この日は名古屋まで観戦に訪れたようだ。

リングサイドで観戦する様子も中継に映っており、X上には「中継見てて布袋さん見つけましたよ」「日本の話題の場所にはHOTEI!!」「試合後のお二人の抱擁シーン拝見させて頂きました」などの声が寄せられ、注目を集めていた。



（THE ANSWER編集部）