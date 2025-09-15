今週のJRAは３日間開催。９月15日の月曜日には、ＧＩ菊花賞（10月26日／京都・芝3000ｍ）の関東でのトライアル戦、ＧIIセントライト記念（中山・芝2200ｍ）が行なわれる。過去、ここをステップにして本番でも躍動する馬が多いゆえ、このレースへの注目度は年々増している。

そうした状況にあってか、比較的"堅い"一戦となっている。過去10年の結果を振り返っても、１番人気は２勝、２着６回。２番人気も３勝、２着２回、３着２回と安定した成績を残しており、馬券圏内の上位３頭が１〜３番人気で決着したレースが５回もある。

となると、極端な"穴狙い"は禁物かもしれない。デイリー馬三郎の木村拓人記者も今年の出走メンバーを見渡してこう語る。

「今年は12頭立てと頭数が少ないですし、皐月賞馬のミュージアムマイル（牡３歳）が出走。人気の中心となると思いますし、大崩れはなさそうです。

また、これに続くＧII青葉賞（４月26日／東京・芝2400ｍ）２着のファイアンクランツ（牡３歳）に、同レースで４着と善戦し、前走の１勝クラス・稲城特別（６月７日／東京・芝2400ｍ）を古馬相手に圧勝したレッドバンデ（牡３歳）も安定勢力。これら３頭がそろって馬券圏外に沈むことは考えにくく、"大荒れ"というのはなかなか想定しづらいですね」

とはいえ、何が起こるかわからないのが競馬。過去のセントライト記念でも何度か波乱は起こっている。

2015年には本格化前のキタサンブラックが６番人気で勝利。２着に９番人気のミュゼエイリアン、３着に10番人気のジュンツバサが入って、３連単では60万円超えという高額配当が飛び出した。さらに、2021年にも９番人気のアサマノイタズラ（１着）が激走を果たし、３連単の配当は30万円超えとなった。

穴党の出番は決してゼロではない。そこで、木村記者も先に挙げた面々を有力視しつつも、伏兵候補として気になる馬の名前を挙げた。

「ミュージアムマイルは別格として、他の２頭については『この馬が評価されるなら、同じくらいの評価ができるのに、盲点になっている』といった存在がいるんですよね。

たとえば、ジーティーアダマン（牡３歳）です。デビュー２連勝でリステッド競走のすみれＳ（３月１日／阪神・芝2200ｍ）を快勝。そこで、ファイアンクランツを３着に下しています。

加えて、同レースで２着だったのが、この夏の北海道シリーズで『一番の上がり馬』といった評価もあるミラージュナイト。この馬を負かしているのは、大したものです」



セントライト記念での大駆けが期待されるジーティーアダマン photo by Eiichi Yamane/AFLO



このすみれＳを勝ったあと、ジーティーアダマンはＧＩ皐月賞（４月20日／中山・芝2000ｍ）に出走。そこでは、14着に敗れている。

「皐月賞の時も馬の感じは悪くなかったのですが、正直速い脚はなさそうな感じで、結果的に時計勝負のレースになったことが響きました。ＧＩレベルではさすがにちょっと足りなかった、という印象もありますね。

しかしその後、ＧＩ日本ダービー（６月１日／東京・芝2400ｍ）には出走せず、秋に向けて成長をうながしてきました。今回の中山・芝2200ｍは、そこまで瞬発力を問われませんし、同馬の力を発揮しやすい舞台。ひと夏越してレベルアップした姿を見せても不思議ではありません」

木村記者はもう１頭、気になる馬がいるという。

「ヤマニンブークリエ（牡３歳）です。前走で２勝クラスの町田特別（６月21日／東京・芝2400ｍ）に格上挑戦。軽ハンデを利して、鮮やかな勝利を飾りました。

冒頭で有力候補として挙げたレッドバンデと同じ東京・芝2400ｍ戦を勝っていながら、勝ち時計の速かったレッドバンテに人気を譲る形になっていますが、この時期に古馬を相手にしてこの距離の２勝クラスを勝っているのは立派。ハンデ差があったとはいえ、それなりに力がある証拠です。

ましてや、今回の出走メンバーのなかで古馬相手の２勝クラスを勝っているのは、他にサクラファレル（牡３歳）がいるくらい。大半が１勝クラスを勝ったばかりで、ここでは実績上位です。サクラファレルにしてもガンガン行ってしまう感じがあって、危険な穴人気馬と見ています。

ヤマニンブークリエも、先に触れたすみれＳに出走してファイアンクランツに次ぐ４着でした。ファイアンクランツにはジョアン・モレイラ騎手が騎乗するとあって、人気面では大きな差をつけられていますが、力的にはそこまでの差はないと踏んでいます。人気がない分、馬券的な妙味は大きいと思いますよ」

直近３年は上位人気馬による決着となったセントライト記念だが、そろそろ波乱が起こってもおかしくない。もしそうなったら、ここに挙げた２頭がその一端を担う可能性は十分にある。