

公開中の映画『ブラック・ショーマン』に登場する“名もなき町”が実在しました（©2025映画『ブラック・ショーマン』製作委員会）

福山雅治さん主演の映画『ブラック・ショーマン』が9月12日より全国東宝系にて公開されました。原作は、東野圭吾さんによる、国内発行部数シリーズ累計100万部を突破した小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』です。

これまで多くの東野作品でキャラクターを演じている福山さんですが、映画『容疑者Xの献身』（2008年）、『真夏の方程式』（2013年）、『沈黙のパレード』（2022年）の3作をはじめ、2シーズンのドラマで描かれた「ガリレオ」シリーズがあり、いずれも話題になりました。

今回福山さんが演じるのは、ラスベガスで名を馳せるほどの卓越したマジックの技術を持つ、元マジシャンの個性的な主人公・神尾武史。

また、武史の姪であり、バディを組んで事件の解決に向けて奔走する神尾真世を演じるのは有村架純さんです。監督は『コンフィデンスマンJP』シリーズや『イチケイのカラス』シリーズなど大ヒット作を数々手掛けた田中亮さんが務めています。

作中の「名もなき町」は岐阜・愛知に存在

そんな物語の舞台となったのは、“名もなき町”ということで、当初からロケ地探しは難航したとのことですが、結果として選ばれたのは大変魅力的な風景を持つ岐阜県や愛知県でした。

特に、作品の象徴的な場所でもある高台は、岐阜県中津川市の国指定史跡「苗木城跡」で撮影されています。「絶景の望める城跡」ということで、天守跡からふもとの木曽川までの標高差は約170mあり、城ファンには大変有名な城跡です。



絶景が望める「苗木城跡」も印象的なシーンに登場します（©2025映画『ブラック・ショーマン』製作委員会）

そして、レトロな町並みと豊かな自然が融合している町として選ばれたのは、同じく岐阜県の「郡上八幡」でした。「奥美濃の小京都」と呼ばれる同地の「本町通り」「柳町通り」「中河原公園」「新橋」「学校橋」など、あちこちの古い町並みが作中に登場します。



岐阜県郡上八幡の「本町通り」。冒頭に掲載した福山雅治さんと有村架純さんが歩くシーンはこちらで撮影されました（©2025映画『ブラック・ショーマン』製作委員会）

また、冒頭のシーンでは、ここ郡上市へ向かう「長良川鉄道」の車窓や、昔ながらのローカル鉄道の雰囲気を持つ「美濃白鳥駅」が登場し、観客の旅情を盛り上げ、作品の世界に引き込んでくれます。

さらに、愛知県の「香嵐渓（こうらんけい）」は、有名な紅葉の名所。印象的な紅葉の風景とともに登場し、“名もなき町”の雰囲気を盛り上げています。



岐阜県を走るローカルな「長良川鉄道」の風景（©2025映画『ブラック・ショーマン』製作委員会）



愛知県の「香嵐渓」は紅葉の名所です（©2025映画『ブラック・ショーマン』製作委員会）

「郡上おどり」で有名な山間の町

岐阜県郡上市は、「郡上おどり」で有名な山間の町です。「郡上おどり」は、徳島の「阿波踊り」や、秋田県羽後町の「西馬音内盆踊り」と並ぶ「日本三大盆踊り」としても知られ、毎年夏にはのべ32夜開催される、伝統あるお祭りです。

2022年には、ユネスコ無形文化遺産にも登録されました。市街地のあちこちで順番に盆踊りが開催され、特に8月中旬のクライマックスに行われる「徹夜おどり」には、全国から数万人の踊り子たちが集まることで知られています。

「阿波踊り」と同様に、全国各地で親しまれる踊りで、筆者も京都に在住していた小学生時代に、郡上おどりの1つである「春駒」を全校児童で踊った記憶があります。



『ブラック・ショーマン』の撮影の様子（©2025映画『ブラック・ショーマン』製作委員会）

「伝統文化の宝庫」である岐阜県の魅力

ほかにも岐阜県には伝統的なお祭りや工芸品などが各地にあり、そうした文化の香りが残る地域が多いことから、数々の作品のロケ地や舞台地として登場しています。

NHK連続テレビ小説『半分、青い。』（2018年）では、前述の「苗木城跡」と同じ美濃地域の東部にある恵那市岩村町が、架空の町「東美濃市梟（ふくろう）町」として登場しました。

岩村へは、名古屋駅から中央本線の特急を利用して約45分で恵那駅、そこから明知鉄道に乗り換えてさらに約30分で行くことができます。

岩村駅から真っ直ぐに延びる「本通り」沿いには、重要伝統的建造物群保存地区となっている「西町一丁目商店街」を中心に、ドラマの世界観を体感することができます。



岐阜県恵那市岩村町にある「西町一丁目商店街」（筆者撮影）

ドラマでは、この地方の名物であり、中村雅俊さん演じる仙吉が作り、豊川悦司さん演じる秋風が「うんま！」と言った、昔ながらの「五平餅」が印象的に登場しました。放送中から大変な話題となり、放送開始直後のGWには五平餅が売られている駒ヶ岳サービスエリア（長野県）での売り上げが、なんと通常の946％売れたとのことです。

また、役所広司さん主演、菅田将暉さん、森七菜さん共演の映画『銀河鉄道の父』（2023年）でも、その岩村の古い町並みが宮沢賢治の生きた明治から昭和初期の光景に近い、ということでロケ地に選ばれました。



800年以上の歴史がある岩村町は、三万石の城下町として発展した歴史を持ちます（筆者撮影）

加えて、県北部、飛騨地方の飛騨市古川地区も、古い町並みが残っている地域として有名です。ここは、2016年公開のアニメーション映画『君の名は。』の舞台として一躍話題となりました。

作中に出てくる「糸守町」のモデルとして描かれ、町の中心地であるJR高山本線の飛騨古川駅をはじめ、飛騨市図書館や気多若宮神社など、町の一部が忠実に作中に描かれていたことで、世界各国から聖地巡礼の観光客が訪れました。



『君の名は。』にも登場した「飛騨古川駅」（筆者撮影）

作中では、飛騨地域に伝わる「組み紐」などの伝統産業が登場したことから、飛騨地方の文化があらためて国内外に注目されるきっかけにもなりました。

さらに、同じ飛騨古川の町は、NHK連続テレビ小説『さくら』（2002年）の舞台にもなっています。このときは、ヒロインが暮らすことになった、当地に伝わる伝統産業「和ろうそく」の職人の家が登場しました。

今でも古川の和ろうそく店では、ろうそくの制作体験教室を開催するなど、外国人観光客も加わってさらに活況を呈しています。



飛騨古川の冬の伝統行事「三寺まいり」では、瀬戸川沿いに「和ろうそく」の炎がゆらりと揺れる「千本ろうそく」が圧巻です（写真：kouyunosa／PIXTA）

岐阜県がロケ地に選ばれる理由

このように、映画やドラマの力によって、伝統的な産業やお祭りが見直される例は数多くあります。そうした文化が作品をより印象的に、そして独特の雰囲気を与えているため、「伝統文化の宝庫」である岐阜県が、多くの作品の舞台地やロケ地に選ばれる要因の1つとなったのではないかと考えられます。



美しい紅葉が見られる「香嵐渓」で撮影されたシーン（©2025映画『ブラック・ショーマン』製作委員会）

経済産業省が認める「伝統的工芸品」に指定された伝統工芸品のラインナップによると、岐阜県内だけでも「美濃焼」「美濃和紙」「岐阜提灯」「一位一刀彫」「飛騨春慶（漆器）」「岐阜和傘」の6つが指定されていて、現代でも大切に継承されています。

その中の「美濃焼」を例に挙げると、伝統産業である陶芸が題材になったテレビアニメ『やくならマグカップも』（2021年）の舞台として、東濃地域の多治見市が登場し話題となりました。

4人の女子高生が陶芸に打ち込むストーリーですが、その効果として、多治見市の美濃焼の工房に光が当たり、聖地巡礼で焼き物への関心が高まるようになったといわれています。



岐阜県多治見市で年に2回行われる美濃焼の大廉売市「たじみ陶器まつり」。直近では、10月12日と13日に開催予定です（写真：パームツリー／PIXTA）

ロケーションの素晴らしさだけではない



岐阜県では、「刃物」「和紙」「陶器」「衣服」「木工」を「5つの伝統的地場産業」と銘打ち、それらの制作や見学の体験ができるような「産業観光」を推進しています。いずれも現代の私たちの日常生活に欠かすことのできないものでありながら、同時に、そのデザイン性や機能性から、外国人観光客からの人気も高いアイテムです。

『ブラック・ショーマン』のロケ地・郡上八幡をはじめ、岩村、古川といった岐阜に点在する伝統的な町並み。ロケーションの素晴らしさももちろん、祭りや伝統文化など、その土地ならではの歴史やストーリーが加わることで、舞台地として独特な魅力を生んでいます。

“名もなき町”への「聖地巡礼」をきっかけに、ぜひ町の文化や歴史に触れてみていただきたいです。



伝統文化と豊かな自然に恵まれた岐阜県（筆者撮影）

（古関 和典 ： ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家）