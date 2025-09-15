「救急車、呼んでいいの？」子どものけいれんで悩んだ親が“8.5万いいね”に救われたワケ【ママリ】

「子どものけいれんは気にせず救急車呼べばいい」小児科医の心強い投稿

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

子どもがけいれんを起こした時に、救急車を呼んでもいいのか迷ってしまうという方もいるのではないでしょうか。子どもは特に熱を出したときにけいれんを起こしやすいといいます。様子を見ておさまる場合があるとは言っても、いざ目の前にすると慌ててしまいますよね。





子どもの痙攣は小児科医の俺でも内心ドキドキするもんだから、親は気にせず救急車呼べばいい。痙攣止まってて元気だったらよかったねってバイバイしてタッチしてアンパンマンのシール渡すだけよ。

シャワーを一工夫！赤ちゃん育児のライフハック

小児科医の、せいむ(@same_pedem)さんは「子どもの痙攣は気にせず救急車呼べばいい」と投稿し、子育て中の親からの「心強い」といった声が集まりました。事前に知っておくだけでも、その状況になっても少し冷静になれるかもしれませんね。

赤ちゃんや小さい子のお世話をしていると「ここがもう少し低かったら」とか「ここに取手があったら」ということがありますよね。



今回、ばーみきゅ☺︎👶の母(@vermiculiteland)さんは、赤ちゃんをお風呂に入れる際に役立つアイデアを投稿しました。少しの工夫で赤ちゃんの体洗いが楽になるアイデアとは…？

©vermiculiteland

👶のシャワー浴を快適にするために、シャワーヘッドを低い位置に取り付けて優勝した🏆

赤ちゃんをお風呂に入れる時、抱っこしながらシャワーを浴びさせるのが大変ですよね。でも、ばーみきゅ☺︎👶の母さんが投稿したように、シャワーヘッドを低い位置に取り付ければ解決！ベビーチェアに座らせて体を洗いたいときに、シャワーを置いておけるのも便利ですよね。



この投稿には「素敵なアイデア」「私も全く同じことしてます！」「スネぶつけないようにお気をつけください(何回もやった)」といったリプライがついていました。今まさに赤ちゃんのお世話をしている方にとってはとても役立つ情報ですね。



育児の知恵を共有できるのはSNSのすばらしい一面ですね。良いアイデアが集まって、育児がどんどん快適になりますように。有益情報に拍手を送りたくなるすてきな投稿でした。

ポケットに入っていたのはハンカチではなく？

洗濯ものの取り間違いは、誰でも身に覚えがあるかもしれません。急いで手にとってみると、まったく違うものだったり、他の人のものだったり。



投稿者のきらのどん@7y♂5y♀さん。外出して、持ってきたはずのハンカチに違和感を覚えたようです。

©tatosori

ハンカチと間違えて娘の靴下を職場に持って行った話する？？

パッと出したらわが子の靴下だった！そんなかわいい間違いをしてしまった、きらのどん@7y♂5y♀さん。さすがにわが子の靴下では、ハンカチの代わりにはなりません。でも、1日持っているだけでほっこりした気持ちになれるかも。



この投稿に「日常生活のケアレスミスですね」「これで口をふくのは困難」などのリプライが寄せられました。この日はかわいいお守りを引き当てた、幸運な日なのかも。子どもと暮らす中でのじんわりとした幸せを感じるエピソードです。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）