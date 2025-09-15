「完璧じゃなくて何が悪いの？」高学歴・高収入の妹に言い返した日｜出戻りシンママが前を向くまで【ママリ】

離婚と向き合い、DVから逃れるように実家へ身を寄せたシングルマザー、みずほ。彼女の心を照らすのは、愛しい娘よつばの屈託のない笑顔だけでした。けれど、完璧な妹・まおの容赦ない言葉が、少しずつみずほとよつばの心を曇らせていきます。温かいはずの家族の家が、いつしか居心地の悪い場所になったとき、みずほは、娘と自分のための新しい居場所を見つけることを決意します。『出戻りシンママが前を向くまで』をごらんください。

家を出る決意をしたみずほは、家族にそのことを告げます。そして妹・まおにも自分の気持ちをはっきりと伝えることにしました。

決意を伝えた日

「あのね、私、家を出ることにしたよ」



夕食時、私は意を決して家族に告げた。両親もまおも、突然のことに「ぽかん…」と拍子抜けしたような顔をしている。



「え…どういうこと？」



まおが、ようやくそう問いかけた。母は心配そうな顔を、父は少し寂しそうな顔をしている。



「裁判も落ち着いたし、これからはよつばと2人で暮らしていこうと思うの」



家族みんな驚いた様子だったけれど、両親は「まあ何かあったらまた頼りなさいね」と言ってくれた。よつばは私と2人の生活が楽しみなようで、ニコニコしながら食事をしていた。

妹に対してずっと言いたかったこと

その夜、よつばを寝かしつけた後にリビングで、お風呂上がりのまおと会った。まおは私の顔を見るなり「今2人で出ていくなんて向こう見ずだと思うよ。うまくいかないと思う」とまたネガティブなことを言っていた。でも、私の心はもう揺るがない。



「ねぇ、まおは小さいころから、いつも完璧で失敗なんてしない子だったよね。お父さんとお母さんの期待を一身に背負って、ずっと頑張ってきたんだよね」



私の言葉に、まおは少し戸惑ったように目を泳がせた。



「別に。私はそんな風に思ってないけど？だた、お姉ちゃんが失敗したらまた後悔すると思って。結婚失敗したんだし」



まおは私から言われたことに驚いたような表情になりつつも、また反論した。



「うん。でも、そう思うのはまお自身が失敗を恐れているからだよ。完璧じゃなくて何が悪いの？私は確かに大失敗したと思ってる。でも、失敗したからこそ、よつばと私の新しい生き方を見つけられた。失敗したら、そこからどう立ち上がるかが大事なんじゃない？」



まおは何も言い返さない。でもその目は今までの冷酷な雰囲気ではなくて、複雑な感情が渦巻いているのが分かった。



「私、よつばには『失敗してもいい』って教えたいの。失敗しないことより、失敗しても諦めないで立ち上がることのほうが大切だと思うから」



これが、私がまおに伝えられる精一杯の、そして最大のメッセージだった。まおは何も言い返してこなかった。

独り立ちを決意して、再出発のとき

引っ越し当日。軽トラックに最低限の荷物を積み込み、玄関に立つ。両親とまおが、そこにいた。



「今まで迷惑かけてごめんなさい。これからは甘えずに一人でやっていくから」



頭を下げて、それだけを伝えた。母が「気をつけてね」とだけ言ってくれた。父は、ただじっと私を見つめていた。実家に私が背を向けようとしたその瞬間、まおが声をかけてきた。



「お姉ちゃん、よつば…元気でね」



まおの優しい言葉は、久しぶりに聞いた気がした。きっとまおの中で何かが変わったんだと思う。



「ありがとね」



まおにもお礼を言って、よつばと手を繋いで、家を出た。



「ママ、おひっこし、たのしみ」



よつばが、うれしそうに私の手を握る。この子の笑顔のためなら、どんな困難だって乗り越えられる。よつばと私が幸せに生きるため、私は頑張る。えりも、定期的に連絡をくれると言ってくれた。新しい生活の始まり。ここからが、私の本当の独り立ちだ。

あとがき：独り立ちの決意

この章は、みずほが新しい一歩を踏み出す、物語の大きな節目です。特にまおとの対話は、これまで彼女に押しつぶされそうになっていたみずほが、ついに自分の弱さを認め、乗り越える覚悟を示した瞬間でした。そして、「失敗したっていい。そこから先が大事」という彼女の言葉は、この物語全体を貫くテーマとなっています。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）