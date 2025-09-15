¤Ê¤ó¤È¡Ö¿Í¤¬ÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ä ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¡×¤¬¡ÖÃÏ¿ÌÂ¿È¯ÃÏ°è¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾×·â¤ÎÍýÍ³¡×¡ª
Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¥Æ¥¯¥È¥Ë¥¯¥¹¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥È¥ëÂÐÎ®¤Ê¤ÉÃÏµåÆâÉô¤ÎÆ°¤¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤ë²Ð»³¤äÃÏÁØ¡¢´äÀÐÊÑÀ®¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Î¸ÇÂÎÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè3´¬¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤¡¦³¤ÍÎ¤ÎÂç½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤äÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´Ø¿´»ö¤Ç¤¢¤ë²¹ÃÈ²½¡¢¥Þ¥¯¥íÅª»ëÅÀ¤Ç¤È¤é¤¨¤¿µ¤¸õÂçÊÑÆ°¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ÎÉ½ÁØÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃæ¿´¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤¬ÃÏ¿ÌÂ¿È¯ÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±
¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤ÏËÌ¥¢¥á¥ê¥«¥×¥ì¡¼¥ÈÆâÉô¤ÎÂæÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬¤µ¤«¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¶³¦¤«¤é¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Þ¤Ç¡¢ÂçÁð¸¶¤Î¹¤¬¤ë¤³¤Î½£¤¬ÃÏÉ½¤ÇÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É3°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤»¤¤¤¼¤¤1Ç¯¤Ë1¡Á2ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2009Ç¯¤ËÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë(°Ê²¼¿Þ»²¾È)¡£
2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±µ¬ÌÏ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬1Æü¤Ë2²ó°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃÏ¿Ì³èÆ°¤Î³èÈ¯¤Ê½£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥×¥é¡¼¥°¤Î³¹¤ò½±¤Ã¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5.7¤ÎÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²þÀµ¥á¥ë¥«¥ê¿ÌÅÙ³¬(É½10.1)¤Î¿ÌÅÙ»¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÍÉ¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¿ÌÅÙ»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·úÊª¤òÂ»½ý¤·¤¿¤êÉé½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ¿Ì³èÆ°¤Î¸²Ãø¤Ê³èÈ¯²½¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë¤¢¤ë³èÆ°¤ÎµÞÁý¤¬¸¶°ø¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃÏ³Ì¿¼Éô¤Ø¤ÎÇÑ¿å¤ÎÃíÆþ¤À¡£
¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤ÎµÖÎÍÃÏ¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÀÐÌý¤ä¥¬¥¹¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬ÂÏÀÑ´ä¤Î·ø¸Ç¤ÊÁØ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÆ©¿åÁØ¤Î³«È¯¤Ï½¾Íè¤Î·¡ºïË¡¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿åÊ¿·¡ºïµ»½Ñ¤ä¿å°µÇËºÕË¡(¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥¥ó¥°¡×)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸»ºµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤¬ÂÇÇË¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÃæÉô¤äÅìÉô¤Ï¥ª¥¤¥ë¥Ö¡¼¥à¤ËÊ¨¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÌý°æ¤ÎºÎ·¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÀÐÌý¤è¤ê¤â¿å¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÈÌ¤ËÀÐÌý1¥«¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¿å4¥ê¥Ã¥È¥ë¤Û¤É¤À¡£¤³¤Î¡ÖÀ¸»º¿å¡×¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÀÐÌý¤ä¥¬¥¹¤ÈÆ±¤¸ÂÏÀÑÁØ¤Ë¥È¥é¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëóÄ¿å¤ËÍ³Íè¤·¡¢ÍÆÇ¤Ê±ö¤ä¹ÛÊª¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÇÑ¿å¤Ë¤è¤ë´Ä¶±øÀ÷¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÃÏ³Ì¤ËÌá¤¹¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â°Â¾å¤¬¤ê¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃíÆþ¤¹¤ë¾ì½ê¤ÏÃÏ²¼¿å¸»¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È²¼¤ÎÃÏ³Ì¿¼Éô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤Î²¹¾²¤À¡£
1960Ç¯Âå¤«¤éÌýÅÄ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤Î¼Â¸³¤«¤é¡¢¿¼Éô¤Ø¤ÎÇÑ¿åÃíÆþ¤¬ÃÏ³Ì¤Î±þÎÏ¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢ÃÏ¿Ì¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÑ¿å¤ÎÃíÆþ¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë´äÀÐÃæ¤ÎÎ®ÂÎ°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÃÇÁØ¤ÎËà»¤ÎÏ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ¶°ø¤¬É¬Í×¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÇÁØ¤ÏÍ´¶ÃÏ¿Ì¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤ò¤â¤Á¡¢¤½¤Î¸þ¤¤âÃÏ³Ì±þÎÏ¤¬ÃÇÁØÇË²õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Á°Äó¾ò·ï¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÃÏ³Ì¿¼Éô¤Ø¤ÎÇÑ¿åÃíÆþ¤Ï²¿Ëü·ï¤È¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì³èÆ°¤òÂçÉý¤ËÁý¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ëÃÏ³Ì±þÎÏ¤ÎÊÑ²½¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤òÍ¶È¯ÃÏ¿Ì¤È¸Æ¤Ö¡£ÇÑ¿åÃíÆþ¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤ÎÍ¶È¯ÃÏ¿Ì¤Î¼ç°ø¤À¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÃùÎ±ÁØ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ê(¶É½êÅª¤ËÃÏ³Ì¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤¬Áý²Ã¤¹¤ë)¡¢ÃÏÇ®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸À®¤µ¤ì¤¿¤ê(ÃÏ³ÌÆâ¤Î²¹ÅÙ¤äÎ®ÂÎ°µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë)¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÏ¿Ì¤ÏÍ¶È¯¤µ¤ì¤ë¡£
¼«Á³ÃÏ¿Ì¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¶È¯ÃÏ¿Ì¤Ï¤Á¤¬¤¦¡£±ÕÂÎ¤ÎÃíÆþ¤¬ÃÏ¿Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤·¤¯¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Î»º¶È³èÆ°¤¬Í¶È¯¤¹¤ëÇË²õÅª¤ÊÃÏ¿Ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤¥×¥é¥ó¤òºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤ÏÆÃ°Û¤ÊÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«ÃæÉô¤ÈÅìÉô¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢Í¶È¯ÃÏ¿Ì¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£2016Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤¬¡¢Æ±¹ñÃæÉô¤ÈÅìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Á³ÃÏ¿Ì¤ËÍ¶È¯ÃÏ¿Ì¤ò²Ã¤¨¤¿ÃÏ¿Ì¤ÎÇ¯´ÖÍ½Â¬¤ò½é¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£Í¶È¯ÃÏ¿Ì¤ÎÁý²Ã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½£¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ³Ì¿¼Éô¤Ø¤ÎÇÑ¿åÃíÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤Îµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÏÆ±½£ÃæÉô¤ÇÁà¶È¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¡¢¿¼Éô¤Ø¤ÎÇÑ¿å¤ÎÃíÆþÎÌ¤ò40¡óºï¸º¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Üºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Æ±½£¤ÎÍ¶È¯ÃÏ¿Ì¤ÎÉÑÅÙ¤Ï2015Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
