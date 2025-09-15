報道の力で「安倍元首相銃撃事件」は防ぐことができた…長年統一教会を追ってきた『やや日刊カルト新聞』記者の後悔

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

山上徹也との向き合い方

一方で、私がずっと考えているのは、安倍晋三元首相銃撃事件の犯人である山上徹也被告のことだ。

統一教会による被害の報道は当然のことだが、被害を放置したばかりか選挙において相互利用をしてきた政治家との疑惑を追及してきた。そんな私の報道や記事を見て、山上徹也被告は事実を知り、元首相を銃撃した。その事実との向き合い方である。

ジャーナリストとして、何ができたのか、何をしなくてはならなかったのか、大和西大寺駅前の事件現場へは、奈良へ行く機会があるたびに訪れている。そこで何に向き合っているのかというと、ここから始まったあらゆることである。一人の政治家の命が絶え、一人の男性が人生を捨てた場所である。

政治家として突然命を断ち切られた無念。そして銃撃が成功しても、その後の人生を棒に振ることが判っている上での行動の背後にはどれほどの絶望があったのか。

報道に対する「責任感」

元首相銃撃という重大事件に発展してしまう問題を長年にわたり追及してきたにもかかわらず、適切な報道に繋げることができなかった。それは私自身の敗北である。また、重大事件の萌芽を見逃し続けたことは報道にかかわるメディア全体の敗北でもある。

自分の追及してきたことが社会を震撼させる大事件に発展した。事件が起こってしまう前に自分には何ができたのだろうか。私のSNSでの投稿がそのままトピックとして報じられる今のような状況がもし10年前に実現していたら、統一教会による被害、政界との関係、セカンドジェネレーションの問題、こういったことがもっと早く社会に周知されていたら――、そんな思いがある。だからこそ尚更、自分のプレゼンスをより上げていく必要があると感じている。

本当に良い意味で社会を変えていけるとしたら、自分には何ができるのだろう。そんなことを常に考え続けている。

事実を伝える報道によって誰かを傷付けてしまうことは避けられない。だからといって、調査報道自体を否定することは誤りである。誰かを精神的に傷付けてしまうリスクがあったとしても最大限の配慮をしつつも、伝えるべきものは伝えなくてはならない。

私が行ってきた調査報道を曲解し「鈴木エイトが意図的に山上徹也を唆して安倍晋三元首相を銃撃させた」といった類いの悪質な陰謀論を唱える人が少なからず存在している。ある程度、名前の通った大学教授や地方議員、評論家といった“著名人”のなかにもこの手の発言や発信を行い、私に安倍氏の死の責任を負わせようとする動きがある。そんな勢力との闘いも続いていくだろう。

