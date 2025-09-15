【食事介助の基本】スプーンの使い方など細かくご紹介！　”刻む・すりつぶす”食事は意外と食べにくい!?

口腔ケアの第一人者・菊谷武氏。豊富な診療経験をふまえ、認知症や寝たきりの予防にも役立つ「正しい口腔ケア」を、イラストと図解でやさしく解説した著書『最新版 図解 介護のための口腔ケア』より、「口から食べることの重要性」や「食べる機能の評価の仕方」から「口腔ケアの方法」「口腔機能向上トレーニング」まで、介護現場で働く人はもちろん、在宅で介護をしているご家族にも、だれも教えてくれないような、すぐに役立つ情報を紹介します。

食事介助の基本 ７つのポイント

おいしく楽しく、安全に食べてもらうためには、食事介助のしかたにも配慮することが大切です。

基本はやや前かがみの姿勢で食べてもらうこと。介助者は横に座り、箸やスプーンで下から食べものを口に運ぶようにします。食べるペースにも配慮し、ゴックンと飲みこんだことを確認してから次の一口を介助します。

なお、高齢者の食事において三種の神器とよばれるものに、義歯と老眼鏡と補聴器があります。味覚や嗅覚など五感に対する刺激は楽しく食べるうえで欠かせませんが、義歯は味覚を、老眼鏡は視覚を、補聴器は聴覚を補ってくれます。食事を始める前に、これらをチェックすることも忘れずに。

1.横に座る

介助者は横に座り、同じ目線になって介助する。向き合って座るのも間違いではないが、せかされているような気もちにさせることがある。できれば介助者も同じものを食べながら介助すると、テンポもゆっくりに。

上から介助されると見上げる形になり、あごが上がって誤嚥の原因になるので、上から介助してはいけない

2.「ゴックン」を確認

のど仏がしっかり上がり飲みこんだことを確認してから、次の1 口を介助。「口をなかなか開けてくれない」と感じるときは、まだ飲みこめていない可能性がある

3.スプーンの扱い方

口に入れたスプーンはまっすぐ引き抜く。上唇にこすりつけるように上に引き抜くと、それに合わせてあごが上がってしまい、むせや誤嚥の原因に

4.むやみに話しかけない

話しかけられると答えようとして息を吸い、むせや誤嚥を起こすことが。食事に会話は大切だが、口の中に食べものが入っている間は不用意に声をかけない

5.目を覚ましてもらう

ウトウトした状態で食事すると、誤嚥を起こしやすい。嚥下体操など食べる準備をして目を覚ましてもらうか、目が覚めているときに食べてもらう

6.食べるペース

介助者のペースで次々に食べさせようとしないこと。1 口の量にも注意。多すぎると食べきれず、少なすぎると「ゴックン」が起こりにくい

7.食後の注意

食べてすぐ横になると、のどに残った食べかすを誤嚥したり、胃から逆流して誤嚥性肺炎を起こすことがある。食後少なくとも1時間はからだを起こしておく

刻む・すりつぶすがいいとは限らない

おいしく楽しく安全に食べてもらうには、食べものの形態についても配慮したいもの。細かく刻んだり、ミキサーでつぶしたものが食べやすいと思われがちですが、実際に食べると口の中でバラつき、嚙みにくく、飲みこみにくいことがわかります。食べやすい・食べにくい食品の特徴を知ったうえで、本人の食べる能力に合わせた食事を工夫することが大切です。

一般的には、嚙む力の低下に対しては柔らかくする、一口大にするなど、また飲みこむ力の低下に対してはとろみをつけるなどの工夫をすれば、食べやすくなるでしょう。ただし、とろみのつけすぎは飲みこみにくさにつながるため、注意が必要です。

食べにくい食品とは？

1.サラサラした液体 水、お茶、ジュースなど

水やお茶はまとまりがなく流れが速いため、のどまで一気に流れ落ちてしまう危険な食品。増粘剤などを利用してとろみをつけ、流れる速度をゆるめるとよい

2.口の中でまとめにくいもの、バラバラになるもの ひき肉、豆類、こんにゃくなど

嚙んだ後や口の中に入れるとバラバラになる食品は誤嚥しやすい。あんかけにしてまとまりやすくするなどの工夫が必要

3.パサパサしているもの、乾燥しているもの 焼き芋、パン、カステラ、焼き菓子など

水分が足りないため口の中でひとかたまりにまとめにくい、上あごにくっつきやすい。かけらや粉を吸いこんで、むせたり誤嚥を起こすことも。水分につけるなどしてしっとりさせる

4.粘り気の強いもの もち、団子、とろみをつけすぎた食品

粘り気の強い食品は飲みこむために力が必要で、窒息を起こしやすい。適度なとろみは食べやすさにつながるが、とろみをつけすぎるとかえって飲みこみにくくなるので要注意

5.嚙み切りにくいもの 肉、たこ、いかなど

嚙む力が衰えている人では、硬い食品が十分に嚙み切れない。無理に飲みこもうとして窒息することも。隠し包丁を入れるなどの工夫をする

6.口の中やのどにくっつきやすいもの 最中の皮、ウエハース、焼きのり、煮豆の皮など

薄くて乾燥した食品は口の中やのどにくっつきやすい。薄くスライスしすぎたきゅうりも要注意

