意外と知らない、いまの日本で明治時代に制定された法律が大活躍している「納得の理由」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

明治に制定の法律が大活躍

明治に制定され、旧仮名づかい・漢字カタカナ交じり文で、今もそのまま生き残り、さらに近年、頻繁に使われだした法律があるのをご存じだろうか。その名は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」（以下、行旅法）という。

「行旅病人」とは、旅行中に歩行不能になり療養の目途が立たない病人で「救護者ナキ者」のこと、「行旅死亡人」は、旅行中に死亡し「引取者ナキ者」を指す（第1条）。このような人が増えたためこの法律が頻繁に使われているのかというと、そうではないのだ。

第1条の定義には第2項がある。「住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス」と続く。つまりこの法律は、旅行中に行き倒れになり引き取り手のない病人や死亡人を対象とするが、第2項で、旅行中でなくても住所、居所もしくは氏名がわからず、引取者がいない死亡人は「行旅死亡人」と同様に見なすとしている。

実は、この第2項に付け足された人たちが増えているのである。そして、これからますます増加の一途をたどると予測されている。

