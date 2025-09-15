隠しマンション100軒以上、愛人を200人囲っていた四川省幹部…腐敗している中国官僚の「衝撃実態」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

隠しマンションに愛人200人を囲っていた四川省幹部

たしかに習近平時代になって、腐敗は潮が引いたようになくなった。だがその代わりに、二つの深刻な「副作用」が起こった。一つは、中国経済の失速である。

「八項規定」によって最初に血祭りにあげられたのは、李春城四川省党委副書記（省ナンバー3）で、「隠しマンションを100軒以上所持し、愛人を200人囲っていた」と報じられた。世間は驚愕し、悪を取り締まる習近平新体制に喝采を送った。

だが、倫理的な問題はさておき、「マンション100軒と愛人200人」によって、李副書記は四川省の経済活性化にかなり貢献していたとも言える。かつ李副書記のケースは「氷山の一角の一角」であって、こうした幹部は全国にごまんといた。

それが、大物の失脚が日々伝えられるにつれ、幹部や富裕層が自粛するようになり、経済が急速に萎んでいったのだ。何せ胡錦濤政権時代の2010年には、シンクタンクの国民経済研究所が、「わが国のGDPの3割が『灰色収入』（賄賂経済）」との報告書を出していたほどだ。GDPの3割と言えば、中国経済の牽引役となった不動産産業の規模に匹敵する。

「水清ければ魚棲まず」

もう一つの副作用は、「逃げ場」を失った官僚たちが、前述のようにパタリと仕事をしなくなったことだ。いわゆる「不担当・不作為・乱作為・偽作為」である。習近平主席は繰り返し、こうした態度を厳罰に処すと発破をかけているが、いっこうに改まらない。

私は習近平政権を十数年見続けているが、そんな中で二通りのタイプの官僚が、要職に抜擢される傾向がある。

一つは、特に地方出身者に多いが、能力はイマイチだがおとなしくて忠誠無比な人である。習総書記の「重要講話」を、素直に毎日手書きで書き写すことをいとわないタイプだ。彼らは時に不合理な命令が降ってきても、黙々と自分に与えられた職務をこなす。

もう一つは、特に都市部の出身者に多いが、ゴマすりに長けた阿諛追従（あゆついしょう）の輩である。彼らは表向き、ひたすら習近平総書記を称賛し、平身低頭する。そしてその要領のよさで出世の階段を駆け上がっていく。

こうした結果、二つの潮流が顕著になっている。一つは、傑出した能力を持ち、時に耳の痛いことも上司に告げる直言居士の才人たちが、次々に弾かれ、失脚していくことだ。

もう一つは、凡庸な人たちが、自己の能力にとても見合わないほどの大役や多くの仕事を仰せつかることだ。本人たちも、当初はトントン拍子で出世していって嬉しいが、そのうち大役の重圧に耐えきれなくなったり、仕事をこなしきれなくなって、苦悩していく。

いずれにしても、「水清ければ魚棲まず」（水至清即無魚）という『漢書』が出典の奥深いことわざは、一面の真理を突いている。『孫子』（九変篇）でも、攻撃の要諦として説いているのは「三方包囲」だ。「包囲した敵軍には必ず逃げ口をあけておき、進退きわまった敵をあまり追いつめてはならない」と戒めている。

それは、「窮鼠猫を噛む」からだ。ちなみにこの故事「窮鼠齧貍（チオンシューニエリー）」も、前漢の『塩鉄論』が由来で、為政者が民衆をあまりに圧迫すると爆発すると警告したものだ。

「逃げる」「かわす」という行為は、中国の「老百姓（ラオバイシン）」（庶民）に与えられた「唯一の権利」とも言えるのである。

