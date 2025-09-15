戦争特派員が捉えた「日本軍の偽装工作」…中国の日常着に着替える瞬間を写した「幻のスクープ写真」

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。秘蔵写真の数々は書籍でお楽しみいただけます）

謀略の現場

戦時期には、写真部員や記者も、もちろん検閲を想定して撮影に挑んでいた。また、特派員の取材は、基本的にすべて社命によるものであって、今日のカメラマンと比較できるような自由さなどはなかった。本書で、カメラマンではなく、写真部員と表記する理由も、そこにある。

軍に随行する特派員は、部隊との関係を維持するためにも、警告を受けかねない写真を撮影することには慎重であった。それでもシャッターを切りたくなる場面に遭遇することはあったわけである。

たとえば、黄河を渡るにあたって、中国人の平服（便衣）に着替える偽装工作をおこなっていたことを決定づける一枚がある（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。この写真は、1937年11月30日、北支那方面軍の沼田部隊が済南攻略のために、河北省の楊家荘で渡河を計画したとき撮影されたものである。今日ならばスクープ写真ということになっただろう。

ただ大本営が南京に軍を集中させるのを優先したため、沼田部隊が済南に向けて渡河をはたしたのは予定よりも1ヵ月遅れになった。

このように、中国人になりすます日本軍の偽装工作は、一方で中国軍の兵士が日常着に偽装しているという疑心暗鬼を生み出す要因となる。自らの謀略が一因となって、南京の悲劇につながったのである。

本記事の引用元『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、日中戦争から太平洋戦争、その後まで、特派員の人生や仕事からその実態を描いている。書籍には50点以上の秘蔵写真を収録していますので、ぜひご覧ください。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

【つづきを読む】「これが最後の通信になるかもしれません」…日本軍兵士からは見えなかった「もうひとつの戦場」