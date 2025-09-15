戦前に千数百人住んでいたのに一体なぜ…日本人が帰れない島の「知られざる実態」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

秘密会で事実上の「定住困難」の了承

秘密裏に話し合われた第8回会議。会議要旨には、過去7回の会議の要旨にはほとんど登場しなかった語彙が多く登場していた。その語彙とは〈自衛隊〉だ。過去の会議では、まるでタブーであるかのように自衛隊の「じ」の字も出ない回がほとんどだった。

会議要旨の中で次のやりとりがあった。

〈戦前に千数百人住んでいたのに現在水不足で住めないというのは何故か〉

〈自衛隊は生活用水以外にも使用しており、また農業にも昔と違って水を喰う〉

おそらく質問したのは委員で、答えたのは旧国土庁側の担当者だろう。硫黄島はもはや「自衛隊ファースト」だと言わんばかりの回答だ。

自衛隊を巡っては次のような発言もあった。

〈自衛隊は訓練基地として（硫黄島を）使ってゆくとのことで、何十億も投入している。人が住めば騒音も問題になろう〉

当時は全国各地で、自衛隊駐屯地・基地の訓練騒音が周辺地域で問題化していた。硫黄島に島民を帰せば、自衛隊にとって頭の痛い騒音問題が一つ増えることになるとの懸念を指摘したのだろう。過去の会議の発言要旨には出なかった懸念だ。

定住困難という調査結果を了承した後、委員からは別の憂慮の声も上がった。

〈金をかけても安全・快適な生活を保障できないというのが、旧島民への説明として成り立つだろうか〉

この報告書案の論理では旧島民の理解は得られない可能性がある。そうした憂慮を抱えつつも、小委員会は事実上、1979年から続けてきた議論をこの日、終結したのだった。

