《地上波放送なし》「大谷翔平がテレビで見られない日」Netflix独占の衝撃…ドル箱WBCを失ったキー局の”大罪”

WBC「地上波中継ナシ」の衝撃

野球の世界大会・WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が、意外なかたちで話題になった。

来春に開催される第6回の全試合について、米国の動画配信会社・ネットフリックスが、日本国内での独占配信権を獲得。日本の地上波テレビでは中継されないことになったのだ。

2023年に行われ、日本が優勝した第5回では、TBSやテレビ朝日が放送して、日本の試合が高視聴率を記録した。

大谷翔平とマイク・トラウトという同僚（当時）対決が実現した決勝戦は、平日朝にもかかわらず、42.4％。また、東京ラウンドの最終戦でもあった準々決勝のイタリア戦は48.0％で、その年のテレビ番組年間トップの数字を叩き出している。

これほどの「優良コンテンツ」であるにもかかわらず、ネトフリに加入しないと見られない「有料コンテンツ」となってしまった原因は、放送権料の高騰だ。

第5回では30億円程度だったとされるが、第6回ではその5倍以上に跳ね上がり、日本のテレビ局が太刀打ちできるレベルではなかったという。

「バラエティ化から解放される」喜びの声も

ただ、野球ファンの反応はさまざまだ。

『WBCの放送がネトフリになって本当によかった…民放が進めた「スポーツ中継のバラエティ化」へのウンザリ』（プレジデントオンライン）という記事では、こんな声も紹介されている。

「やっと地上波の酷い放送から解放される。あれを視聴しなくて済むなら、サブスクなんて安いものだ」

芸能人を出演させ、感動や美談を押しつけ、海外のベースボール事情にはさして詳しくない実況や解説が流れる地上波放送より、配信のほうがプロフェッショナルなぶん、楽しめるというわけだ。

その感覚は、筆者にもわかる。スポーツ番組は好きだが、地上波で見ることは減り、もっぱらBSやCSで視聴しているからだ。

スカパーのプロ野球セット（Jスポーツの1〜3など計12チャンネル）を契約しているおかげで、プロ野球はもとより、それ以外の野球、他のスポーツ、さらには古いドラマや映画、歌番組も見ることができ、重宝している。

とはいえ、有料の配信システムにはまだ抵抗があり、これを機にネトフリに加入するつもりもない。「ベースボール」より「野球」を好むスタンスなので、来春のWBCについてはもしBSCSで見られるなら見ようかな、という感じだ。その時期にはプロ野球のオープン戦も始まっているし、高校野球も相撲の春場所、さらにはウインタースポーツもまだやっている。

子供の野球離れに、WBCが歯止めをかけてきたことを思えば、地上波放送がなくなるのは残念だが、これも日本の経済事情などさまざまかつ大きな時の流れによるものだろう。

地上波テレビがネトフリを後押しする「皮肉な構造」

それにつけても、気になるのはテレビの衰退という問題だ。

『「WBC独占配信」でNetflixに負けたTBSとテレ朝の株価が“上昇”した理由が皮肉すぎて笑えない』（ダイヤモンド・オンライン）という記事では、その深刻さが浮き彫りにされている。

ハイリスクローリターンとなる可能性が大きい巨額な放送権料の獲得に失敗したことで、投資家はむしろ安心したというわけだが、次回もそれなりに盛り上がるだろうWBCを地上波テレビが無視することはできない。ニュースやワイドショーではハイライト映像を紹介することになるため、この記事はこう結ばれている。

「結局のところ予想できることは、こういった地上波テレビのニュースが、ネットフリックスの新規会員獲得のための後押しになります。皮肉なことに視聴者が求める情報を報道すればするほど、テレビ局はライバルを育て自分たちは衰退に向かうことになるのです」

たしかに、皮肉な話だ。

しかし、これに似た状況は別のところでも起きている。たとえば、WBCよりもはるか昔から地上波テレビの優良コンテンツであり続けてきた『NHK紅白歌合戦』だ。

