《福岡うどんが讃岐うどんを駆逐する日》話題性だけじゃない「資さんうどん」の躍進を支える要因

福岡のソウルフード、「資さんうどん」の勢いが留まることを知らない。1府1都15県に87店舗（9月12日時点）を構える同チェーンだが、直近では今年9月に千葉県に2店舗、大阪府に1店舗、10月には埼玉県に1店舗と、出店ペースを加速させている。

実は、資さんうどんのみならず、ここ最近“福岡うどん”の出店ラッシュが起きている。今年4月には、創業74年を誇る福岡の老舗うどん店「因幡うどん」（力の源ホールディングスが運営）が東京・原宿に出店。福岡県外としては初出店ということで話題を呼んでいる。

これ以外にも個人店ベースで東京出店が相次ぐなど、福岡うどんの存在感が高まっている昨今。これまで、うどんといえば“讃岐うどん”が圧倒的人気を誇り、チェーン店の勢力図も、「丸亀製麵」と「はなまるうどん」の二強体制が長く続いていたが、それが塗り替わりつつあるかもしれない。

福岡うどんが讃岐うどんを駆逐する日は来るのだろうか。福岡うどんの筆頭格、資さんうどんの躍進を支える要因を探っていこう。

丸亀、はなまると明確に差別化

創業者の大西章資氏が1976年に創業し、2026年に50周年の節目を迎える「資さんうどん」。圧倒的一番人気の『肉ごぼ天うどん』をはじめ、店で手作りしている『ぼた餅』が名物で知られる。

とろろや天かすなどの薬味が食べ放題で、しかも価格はリーズナブル。うどんと丼もののセットや充実したサイドメニューなど約100種類ある豊富な品揃えのファミレス型うどん店だ。

また、100円台のおでんやアルコール類が充実しているなど“ひとり飲み”に対応しているのも大きい。お客の中には、うどんを食べずに飲んで帰るという使い方をしている人もいるようだ。このように、ターゲットを拡散し、幅広い客層へのリーチを可能にしているのも、資さんうどんならではと言えるだろう。

“原則24時間営業”かつ“大型店”というのも、繁盛する要因だ。朝・昼・夜それぞれのの需要を取り込むことができるほか、豊富な品揃えと長い営業時間帯を活かし、寛げる空間を創出している。これは、客席回転率を重視し、効率を追求する他のうどんチェーンにはない魅力だ。

「丸亀製麺」や「はなまるうどん」といった競合他社としっかり差別化された特徴に加え、資さんうどんの“こだわり”も多く挙げられる。以下はその一例だ。

・出汁：手間を惜しまず、サバや昆布、シイタケなどから丁寧にとった「黄金の出汁」

・麺：厳選した専用粉のみを使用し、製法から茹で方までこだわり抜いたオリジナルのうどん麺

・接客力：目配り・気配り・心配りを大切にした真心あふれるおもてなし

結果、「常連客が延べ客数の8割を占める」という驚異のリピート率を叩き出している。

競合よりも「人的資本の充実」に注力

すかいらーく傘下になったことによるメリットも、ここにきて如実に表れている。そのひとつが「人的資本の充実」だ。

運営会社であるすかいらーくHDは、ガストやバーミヤンなどで、店長の年収を1000万円超とする人事制度を導入、正社員の雇用の維持とモチベーションを高めている。また同時に、店舗運営の主戦力であり、持続的な店舗価値の向上の原動力となっているパート・アルバイト（以下、クルー）の定着化にも注力している。

具体的には給与制度の刷新や福利厚生制度の充実、柔軟な働き方に向けた環境整備などが挙げられる。これはクルーが不安定なために発生しうる採用・教育・訓練などのコストを削減すると共に、安定した店舗運営のために不可欠だ。

個々のクルーが持つ業務スキル、店舗運営への貢献度を客観的な基準に基づき、公正な評価と適正な処遇を心掛けているほか、店舗マネージャーには昇給の権限と責任を付与。現場で柔軟に対応させることで、店舗組織の盤石化も進めている。

これらは、すべて店舗繁栄につながる人的資本の充実の一環である。当然、新たに傘下になった資さんうどんにもこのシステムが徐々に適用されていくはずだ。従業員満足度の高まりから、顧客満足度の向上につながる好循環が実現すれば、さらなる成長が期待できる。

今でこそ1府1都15県に87店舗（9月12日時点）を構える資さんうどんだが、全国展開に向けた活動にも積極的だ。

すかいらーくの長所をうまく落とし込む

そもそも、資さんうどんの佐藤崇史社長が、すかいらーくHDの傘下に入ることを決めたのには、単独よりも、一大グループがもつ豊富な経営資源を活用したほうが早期の全国展開には最適と判断したことが挙げられる。

その考え通り、資さんうどんは、今までこだわりのうどんや手作り感などに重きを置いていたが、ここげきて効率を追求するすかいらーくHDの下、「悪きところは改善し、良きところはさらに伸ばす」方針に転換し、店のブラッシュアップを進めているという。

全国展開において、まず不可欠なのが、チェーン・オペレーションの基本である標準化・単純化・専門化。その最適化に向けて、価値を創出する業務や作業に付いてはさらに見直していくことだろう。

店舗によってどうしてもばらつきが出そうな品質の面も、すかいらーくHDの傘下で食材の安定供給と調理手順の合理的なマニュアル化によって改善されることも期待される。量的・質的に盤石な経営資源を活用し、店舗とグループ全体の価値向上を実現していくだろう。

一見して組織文化の融合が難しそうだった資さんうどんとすかいらーくだが、両社はお互いの長所を上手く活かす形で、成長を加速させている。九州発のローカルチェーンが全国区の巨大チェーンとなる日は決して遠くないはずだ。

