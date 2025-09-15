U-18米国代表、大谷は「間違いなく世界一の選手」

U-18米国代表は14日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-1と対戦し、2-0で勝利。悲願の世界一を叶えた。試合後に取材に応じた米国代表のリック・エクスタイン監督とコールマン・ボースウィック投手からは、ドジャース・大谷翔平投手の“凄み”について語る場面があった。

今大会スーパーラウンドで日本代表に6-2で敗北した米国代表だったが、反省会を重ね万全の状態で臨んだ。エクスタイン監督は日本代表について「素晴らしいチーム。ミスを許してくれないから、自分たちのミスを減らす事をするしかなかった」と振り返り、決勝を戦った相手に敬意を払った。

先発したボースウィック投手は常時150キロ台の直球と鋭く落ちる変化球を武器に、日本打線をわずか3安打完封してみせた。さらに3番打者としても打席に立ち、二刀流の活躍で大会MVPに輝いた。打撃の目標はブレーブスのオースティン・ライリー内野手、投手の目標はパイレーツのポール・スキーンズ投手。それでも、二刀流で憧れているのは大谷だ。

自身にとっても“パイオニア”といえる大谷という存在。「これからもショウヘイ・オオタニのように二刀流をやることができれば最高です。彼は宇宙人のようで、間違いなく世界一の選手です」と18歳は目を輝かせた。

一方でエクスタイン監督は「ショウヘイ選手は米国だけでなく世界中の野球選手たちに好影響を与えてくれている。これからも子どもたちがショウヘイ・オオタニのパフォーマンスを見て、二刀流をやってくれるのではないかなと思います」と語り、野球界全体への大きな存在を語った。大谷が日本のみならず、世界の野球界に与えた貢献度は計り知れないものがある。（木村竜也 / Tatsuya Kimura）