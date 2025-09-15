°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¡×¤Ç¥â¥á¤ÆÈá»´¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤£·¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÊè¤¸¤Þ¤¤¤ËÉ¬Í×¤Ê7¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¿ÆÀÌ¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¸å¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¡¢¤â¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Êè¤¸¤Þ¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ê½ç¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¸Î¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀÀÐ¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÌÀÀÐµ×Èþ»á¤À¡£
Êè¤¸¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤ªÊè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ä¹ü¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÊèÀÐ¤ò²òÂÎ¡¦Å±µî¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ªÊè¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ë±ÊÂå»ÈÍÑ¸¢¡Ê¤ªÊè¤òÂå¡¹»È¤¦¸¢Íø¡Ë¤òÊÖ¤¹¤³¤È¡£¼è¤ê½Ð¤·¤¿°ä¹ü¤Ï¶¡ÍÜ¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ç¼¹üÀè¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊè¤¸¤Þ¤¤¡Ê²þÁò¡Ë¤Î·ï¿ô¤Ï¡¢'13Ç¯ÅÙ¤Ë8Ëü8000·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢'23Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï16Ëü7000·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡£¤³¤Î10Ç¯¤ÇÌó2ÇÜ¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤á»ö¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊè¤¸¤Þ¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡½¡£¤½¤Î¼ê½ç¤È´ª½ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¡¿ÆÂ²¡Ê·»Äï¡¦»ÐËå¤Ê¤É¡Ë¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ÆÀÌ¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¡£ÌÀÀÐ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤ªÊè¤Ïº×ã«ºâ»º¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¿ÆÂ²¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡Ø¤ªÊè¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¼¡¤Ë¡¢¢¤ªÊè¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢É¬Í×½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤Ï¼ç¤Ë2ÅÀ¡£¡Ö²þÁòµö²Ä¿½ÀÁ½ñ¡×¤È¡Ö¼õÆþ¾ÚÌÀ½ñ¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖËäÁò¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬É¬Í×¤«ÈÝ¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢£¿·¤·¤¤Ç¼¹üÀè¤ò·è¤á¤ë¡£Êè¤¸¤Þ¤¤¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤¿°ä¹ü¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë½èÊ¬¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ä¹ü¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ëÊýË¡¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ë¡£
Ç¼¹üÆ²¤Ê¤É¤Î±ÊÂå¶¡ÍÜ¤Î¤ªÊè¤Ç¤Î¹çÁò¡£¼ùÌÚÁò¤ä³¤¤Ø¤Î»¶¹ü¡£Ê©ÃÅ¤Ê¤É¼ê¸µ¤ËÊÝ´É¤¹¤ëÊýË¡¤À¡£¿·¤·¤¤Ç¼¹üÀè¤Ç¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¡Ö¼õÆþ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
µ¤¸¯¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤º£¤ªÊè¤Î¤¢¤ë¤ª»û¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤·¤è¤¦¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÊè¤¸¤Þ¤¤¤¬Áý¤¨¡¢¤ª»û¤Î±¿±Ä¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Êè¤¸¤Þ¤¤¤¹¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ª»û¤ÏÆü¡¹¶¡ÍÜ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªÊè¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¡ØÊè¤¸¤Þ¤¤¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¾ÀÜ½Ð¸þ¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÎéÀá¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êè¤¸¤Þ¤¤¤ÎÍýÍ³¤âÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¿ÆÀÌ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÊè¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ª»ûÂ¦¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÀÀÐ»á¡Ë
Êè¤¸¤Þ¤¤¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤¬Î¥ÃÉÎÁ¤À¡£Êè¤¸¤Þ¤¤¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò±ï¤ÎÂåÉ½¡¦¾®À¾ÀµÆ»»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ªÊè¤òÅ±µî¤¹¤ë¤Î¤Ë80Ëü±ß¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÎ¥ÃÉÎÁ¤¬60Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤ª»û¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ±ï¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¤È¤«¡¢¤ª»û¤Îµ¡·ù¤ÏÂ»¤Í¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¸ò¾Ä¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¹â³Û¤ÎÎ¥ÃÉÎÁ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÈÂ²¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¥ÃÅÎÁ¤ËË¡Åª¤Ê¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤â¤á»ö¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»û¤¬Áê¾ì¤Î¶â³Û¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡ÊÁê¾ì¤Î¾å¸Â¤Ï20Ëü±ß¡Ë¡×
¼¡¤Ë¡¢Ìò½ê¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢¥²þÁòµö²Ä¾Ú¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¦ÊÄ´ã¶¡ÍÜ¤ò¤·¤Æ°ä¹ü¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÄ´ã¶¡ÍÜ¤È¤Ï¡¢¤ª»û¤Î½»¿¦¤Ë¤è¤ë¡¢ÊèÀÐ¤Ë½É¤ë¤´ÀèÁÄÍÍ¤Îº²¤òÈ´¤¼è¤ëµ·¼°¤Î¤³¤È¡£°ä¹ü¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ï¡¢¤ª»ûÂ¦¤¬»ØÄê¤·¤¿ÀÐºà¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢§ÊèÀÐ¤òÅ±µî¤·¤Æ¡¢°ä¹ü¤ò¿·¤·¤¤Ç¼¹üÀè¤Ë°Ü¤½¤¦¡£ÊèÀÐ¤ÎÅ±µî¤Ç¤ÏÀÐ¤Îºà¼Á¡¢¤ªÊè¤ÎÂç¤¤µ¡¢°ä¹ü¤Î¿ô¤Ê¤É¤Ç¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ°Â¤Ï1m2¤Ç10Ëü±ß¤Û¤É¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤ª»û¤ÎÆ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¼ùÌÚÁòÊè¤äÇ¼¹üÆ²¤Ë°Ü¤»¤ë¤«ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¼ê¤À¡£
Êè¤¸¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£¾Ç¤é¤º¤¸¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤á¤è¤¦¡£
